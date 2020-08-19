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嗆綠委「諸九族」還羅織「十大酷刑」 韓粉獲不起訴

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

2018年九合一選舉掀起「韓流」，當時角逐高雄市長的韓國瑜正反聲量激增，朱姓韓粉羅列民進黨立委政要「禍國殃民群首」，「下台並全員處刑，諸其九族」，還在每個大頭照上標示毒氣室、毒液注射、凌遲等手段。高雄地檢署近日偵結，認定朱只是在政治社團內抒發情緒，不構成恐嚇，處分不起訴。

檢調掌握，朱姓韓粉在「韓國瑜後援會」內，發言「禍國殃民，下台並全員處刑，並諸其九族，財產充公，其後代永世不得從政，並加以流放，以謝國人！另不得以任何形式追思祭拜、違反者加其罪」，自行剪貼組圖民進黨立委王定宇、鄭運鵬、劉世芳、管碧玲、邱議瑩等7人，及民進黨前副秘書長徐佳青大頭照。

朱還不罷休，在組圖插入「毒氣室」、「切腹」、「電椅」、「浸硫酸」、「火燒」、「凌遲」、「毒液注射」等文字；台北市調查處認為有恐嚇疑慮，全案函送高雄地檢署偵辦。

然而，朱姓韓粉堅決否認恐嚇，指稱當時純粹不滿韓國瑜臉書小編遭立委名嘴謾罵霸凌，才群起在「韓國瑜後援會」不公開社團熱烈討論，因情緒相當憤慨，於是張貼情緒性文章「發洩情緒」，「張貼圖文幾個小時就撤除」，絕對沒有恐嚇立委、影響選情意思。

檢方偵辦，認為「韓國瑜後援會」成員多是政黨傾向分明、特定政治人物支持者，朱姓韓粉在同溫層社團留言，比較像是個人對政治人物、時局、社會表達不滿，雖然言詞有些過激，但仍難認定他有使人心生畏怖的恐嚇意圖，也沒有證據證明他有直接將惡搞圖文轉傳給立委。

檢方認定，朱姓韓粉的所作所為頂多算是「在外揚言」，並不構成恐嚇危安，處分不起訴。

朱姓韓粉羅列民進黨立委政要「禍國殃民群首」，還在每個大頭照上標示毒氣室、毒液注射、凌遲等手段。記者賴郁薇／翻攝
朱姓韓粉羅列民進黨立委政要「禍國殃民群首」，還在每個大頭照上標示毒氣室、毒液注射、凌遲等手段。記者賴郁薇／翻攝

韓國瑜 恐嚇 韓粉

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