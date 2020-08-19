大同公司派律師賴中強挨告 呼籲金管會儘速查陸資

大同公司經營權爭奪戰，公司派律師賴中強在股東會主打「違法中資」、國安議題，遭台灣盛高董事長白旭平告發涉背信罪嫌。台北地檢署今下午傳喚他出庭，庭訊兩小時後請回，他受訪呼籲金管會務必在最短時間內調查陸資一事並在股東臨時會前公佈結果。

今年6月30日，大同「驚世股東會」公司派否定股東行使投票權惹毛經濟部，投資人保護中心決議對董事長林郭文艷提起解任訴訟後，並將賴中強以違反「律師法」、「律師倫理規範」為由，建請金管會函送北檢或台北律師公會審議，並移付律師懲戒委員會。

大同市場派兩路人馬皆向經濟部申請召集股東臨時會，經濟部商業司司長李鎂於8月12日開記者會，以大同董事會「失能」為由，核准市場派引據「公司法」第173條第4項召集股臨會，限11月30日前完成召開，並向經濟部申請公司變更登記。

大同公司經營權之爭進入新階段之際，賴中強收到北檢傳票。檢察官林彥均今下午傳喚他出庭，庭訊兩小時後請回。對於今天被傳喚的案情，賴中強表示，偵查的過程就不做說明。