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北市議員陳政忠掏空宏福案再逆轉 無罪被最高院撤銷

聯合報 / 記者王宏舜/台北即時報導

台北市議員陳政忠涉宏福掏空案，喧騰一時，案件自2001年繫屬台北地院至今已逾19年，台灣高等法院更三審去年判陳政忠、前宏福建設副總經理陳秀芝無罪，操縱股價的前宏福證券董事長盧寶琴則被判刑3年。但最高法院今判盧寶琴有罪及她被訴以「其他應收款」科目不實填製會計憑證或記入帳冊無罪部分，與陳政忠部分均撤銷，發回高院更審。

檢方起訴指出，陳政忠為宏福集團實際負責人，轄下企業包括宏福建設、人壽、證券、票券金融、立福營造等十多家公司；1994年間，陳政忠將他個人名下價值僅3億多元的土地，以10億多元高價賣給宏福建設公司，掏空宏福、圖利自己。宏福集團因擴張過速，資金周轉不靈，陳政忠為解決龐大債務壓力，1997年間，宏福建設辦理不實增資案，數十億元的增資款被他非法挪用；陳並利用轄下公司職員充當人頭帳戶，炒作宏福建設股票。陳政忠又勾結盧寶琴等人，將公司股票向金融機關辦理數十億元融資，供他私用。

台北地檢署認定陳政忠等被告獲得不法利益超過60億元，依背信、侵占、詐欺、公司法、保險法及證券交易法等罪提起公訴。一審時陳遭重判20年徒刑，但隨案件不斷撤銷、發回更審，到了更二審時，依據刑事妥速審判法規定減刑，刑度降為5年徒刑，併科罰金60萬元，罰金得易服勞役。盧寶琴更二審時被判3年2月徒刑，併科30萬元罰金，陳秀芝無罪。但最高法院認為這3人涉案情節有再調查必要，第三度發回。

在準備程序期間，陳政忠稱從2004年2月起就不是宏福建設負責人，與宏福完全無關，家人也陸續出脫持股。陳認為，宏福已經有專業經理人，而他沒有股票，檢方起訴遭縱股價的行為時，他根本沒持股。律師也辯護，要掌握一間公司不外乎要持有大量股票，但陳政忠在1997至1998年間將股票出脫完畢，沒有操縱的動機，也無權干涉宏福增資。

盧寶琴(64歲)已是癌症末期，她不否認下單，但不知犯法，公訴檢察官勸盧婦「承認犯罪以贖罪」，再拖下去對她並不好。

更三審有證人陳述陳政忠操縱宏福建設股價，證詞對陳不利，但更三審不採信，最高法院認為更三審沒說明不採的理由，認為「理由欠備」。此外，最高法院也指更三審對陳參與虛偽記載募集有價證券公開說明書的不利供述或文書證據割裂審查，於法不合，因此發回。

台北市議員陳政忠（左圖）、前宏福證券董事長盧寶琴（中）、前宏福建設副總經理陳秀芝（右圖）捲入宏福案，陳政忠從一審20年徒刑至高院更三審獲判無罪，但最高法院今又撤銷、發回更審。資料照片。記者王宏舜／攝影
台北市議員陳政忠（左圖）、前宏福證券董事長盧寶琴（中）、前宏福建設副總經理陳秀芝（右圖）捲入宏福案，陳政忠從一審20年徒刑至高院更三審獲判無罪，但最高法院今又撤銷、發回更審。資料照片。記者王宏舜／攝影

福建 掏空 公司法

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