艋舺「香腸伯」6刀要人命 判刑20年定讞

台北市艋舺公園「香腸伯」何全銘因賣香腸找零問題與林姓街友口角，他當著林妻的面拿刀刺林，6刀奪命。一、二審皆依殺人罪判何20年徒刑，褫奪公權10年。何上訴，最高法院駁回定讞。

何全銘(56歲)是艋舺公園旁擺攤賣香腸的小販，有酗酒習慣，酒後鬧事頻仍，進出派出所不斷；2015年間，何不滿香腸攤車被取締，持剪刀傷人，判刑5月確定。

何全銘常與在公園流連的林姓街友把玩十三支，去年4月5日下午3點多，雙方為先前賭資在公園迴廊處口角、拉扯。員警據報到場處理、帶回派出所製作筆錄，因雙方互不提告，僅依照違反社會秩序維護法裁罰。

離開派出所後，何全銘認為林仍無意償還賭資，心生不滿，晚間7時20分，請吳姓妻子騎車載他到康定路一家清茶館，要妻子在茶館內等候，他則到館外的花圃旁，取出之前藏放的尖刀。何7點33分回到艋舺公園，見林站在公園座椅前與坐輪椅的老婆說話，上前以台語對林說「你以為你很勇，我就不敢對你怎樣嗎？」後，再趁林不及防備，拿刀朝對方背部刺擊4刀、腰部2刀，其中背部2刀各刺中左、右肺葉，造成肺臟出血，形成氣血胸、出血性休克，台大醫院急救無效。

何上訴到高院時認罪，聲稱喝了威士忌而意識不清，辨識能力下降才鑄錯，希望依刑法第19條規定減刑。但高院認為從錄影畫面、警察詢問社維法案件時來看，何的回答、步履正常，何妻也證稱他平常是喝啤酒，「很少喝烈酒」，當天沒有看到丈夫喝威士忌。高院認定何精神狀況正常，沒有減刑餘地。

高院考量何全銘的前科都是暴力犯罪，素行不佳，可見他是情緒不易控制且具有暴力習性之人，而何無視死者妻子在場，還執意行凶，讓死者配偶和子女受無可磨滅的傷痛，犯行重大，不過罪不致死。最高法院認同二審見解，維持20年徒刑確定。