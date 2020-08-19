影／噪音車行走三重請注意 警方8月告發逾千件

炸街噪音車注意了！新北市三重警分局暑假期間擴大取締，繼上個月舉報890輛涉嫌違規改裝排氣管的汽機車，交由環保局複檢開罰，本月目前為止再度通報1100餘輛，對噪音車宣示：你再吵，我會抓！

上個月新北市長侯友宜召集全市16個警察分局、以及公安聯合稽查小組各局處，擴大宣誓加強「暑期保護青少年－青春專案」各項勤務作為，特別指示必須將汽機車改裝排氣管的夜間炸街妨害安寧飆車行為，列入重點稽查工作，甚至點名警察分局長詢問：「你晚上在分局寢室睡覺，是否曾聽見噪音車呼嘯而過？」

對此，三重警分局持續加強編排防制危險駕車勤務，防範青少年在疏洪道、環堤道路等路段深夜聚眾、競速致衍生治安、交通及妨害安寧公害，並配合環保局聯合稽查重大交通違規、改裝車體製造噪音等行為。8月截至19日為止，已攔檢通報1142輛疑似噪音車、取締闖紅燈1097件、無照駕駛216件、未戴安全帽204件。