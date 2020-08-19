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認定論文抄襲情節嚴重 中山大學撤銷李眉蓁碩士學位

評／從鼓勵向善到去標籤化 少事法如何保護觸法少年？

影／噪音車行走三重請注意 警方8月告發逾千件

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

炸街噪音車注意了！新北市三重警分局暑假期間擴大取締，繼上個月舉報890輛涉嫌違規改裝排氣管的汽機車，交由環保局複檢開罰，本月目前為止再度通報1100餘輛，對噪音車宣示：你再吵，我會抓！

上個月新北市長侯友宜召集全市16個警察分局、以及公安聯合稽查小組各局處，擴大宣誓加強「暑期保護青少年－青春專案」各項勤務作為，特別指示必須將汽機車改裝排氣管的夜間炸街妨害安寧飆車行為，列入重點稽查工作，甚至點名警察分局長詢問：「你晚上在分局寢室睡覺，是否曾聽見噪音車呼嘯而過？」

對此，三重警分局持續加強編排防制危險駕車勤務，防範青少年在疏洪道、環堤道路等路段深夜聚眾、競速致衍生治安、交通及妨害安寧公害，並配合環保局聯合稽查重大交通違規、改裝車體製造噪音等行為。8月截至19日為止，已攔檢通報1142輛疑似噪音車、取締闖紅燈1097件、無照駕駛216件、未戴安全帽204件。

三重警分局長林富助指出，新北市早已執行多年，每天晚上10時至隔日清晨6時，禁止改裝排氣管的車輛行駛道路，凡經查獲將依噪音管制法第8條裁罰3千元，奉勸駕駛人務必使用原廠或檢驗合格的排氣管，不要跟荷包過不去。

三重警方配合環保局聯合執勤，持續加強稽查噪音車。圖／警方提供
三重警方配合環保局聯合執勤，持續加強稽查噪音車。圖／警方提供
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噪音 警察

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