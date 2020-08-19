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評／從鼓勵向善到去標籤化 少事法如何保護觸法少年？

女子榮總打醫護人員 嗆「有能力拿槍厚你們死」遭起訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

蘇姓女子在台北榮民總醫院毆打醫事人員，還用台語大吼「拿槍把你們這些人彈彈死」，警詢時她坦承犯行，士林地檢署偵結，認為她對正在進行工作的醫事人員施以暴力，依違反醫療法將她起訴，可處三年以下有期徒刑。

起訴指出，蘇女今年一月三日深夜，在榮總精神樓病房大廳內，與其他病患發生口角，李姓護理師上前勸阻，卻遭蘇毆打左胸，其他醫護人員見狀合力壓制，蘇仍不斷辱罵。

李左胸挫傷，送醫治療無礙；當時蘇大喊「我最多拿槍把你們這些人都彈彈死」、「我最多拿槍把你們這些彈厚死」、「把我關沒關係，我出來一樣要厚伊死」、「我有能力拿槍厚你們都死啦」。

士林地檢署依據現場錄音檔、李的就醫診斷證明書，認為蘇對正在工作的醫事人員施以強暴行為，妨害其執行業務，依違反醫療法將她提起公訴。

蘇女在台北榮民總醫院辱罵、毆打醫護人員，遭士林地檢署依法起訴。圖／翻攝自Google Maps
蘇女在台北榮民總醫院辱罵、毆打醫護人員，遭士林地檢署依法起訴。圖／翻攝自Google Maps

醫護人員 榮總

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