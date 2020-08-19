聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉坑殺廠商6億元 北檢聲押禁見尚囍珠寶負責人夫婦
知名珠寶店「尚囍珠寶」，今年6月爆出惡意倒閉坑殺廠商6億元，但負責人夫婦李罄靈、邱馗鈞銷聲匿跡。廠商提告詐欺。台北地檢署昨指揮台北市刑大將負責人夫婦李罄靈、邱馗鈞拘提到案，今凌晨訊後依涉犯詐欺罪，有勾串、逃亡之虞聲押禁見。
位於台北市南京東路三段、主打創意設計的「尚囍珠寶」，被控開芭樂票向多家合作廠商大量進貨，最後惡意倒閉至少詐騙坑殺廠商6億元，李罄靈、邱馗鈞都人間蒸發，被害廠商向檢警提告涉嫌詐欺。
檢察官江宇程昨指揮台北市刑大肅竊組，跟監埋伏數個月後，掌握夫婦行蹤，昨日將兩人拘提到案。經檢方漏夜偵訊後，今清晨以涉犯詐欺等罪嫌、且有勾串、逃亡之虞，向台北地院聲請羈押禁見。法官預計下午4點開庭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言