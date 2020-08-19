涉坑殺廠商6億元 北檢聲押禁見尚囍珠寶負責人夫婦

知名珠寶店「尚囍珠寶」，今年6月爆出惡意倒閉坑殺廠商6億元。圖／取自Google Maps

知名珠寶店「尚囍珠寶」，今年6月爆出惡意倒閉坑殺廠商6億元，但負責人夫婦李罄靈、邱馗鈞銷聲匿跡。廠商提告詐欺。台北地檢署昨指揮台北市刑大將負責人夫婦李罄靈、邱馗鈞拘提到案，今凌晨訊後依涉犯詐欺罪，有勾串、逃亡之虞聲押禁見。

位於台北市南京東路三段、主打創意設計的「尚囍珠寶」，被控開芭樂票向多家合作廠商大量進貨，最後惡意倒閉至少詐騙坑殺廠商6億元，李罄靈、邱馗鈞都人間蒸發，被害廠商向檢警提告涉嫌詐欺。