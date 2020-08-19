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嫌下屬「豬隊友」判無罪 法官：女主管是失望、不滿
某公股商業銀行鄭姓女主管嫌滕姓下屬工作不力，對滕說「每個人都不希望自己有豬隊友」等，被檢方依公然侮辱罪起訴；台北地院審理，鄭女辯稱是針對滕的工作表現，沒有辱人犯意，法官採信鄭女說詞，判她無罪。可上訴。
鄭女是公股銀行總行數據應用部經理，是滕的主管，2018年12月7日下午4時，她在總部會議桌對滕說「從做事方法，每個人都不希望自己有豬隊友，就是對我來講，我不喜歡這樣，因為會太耗時間了，但是大家都是團體合作」等，鄭女被訴。
鄭女說，他沒有侮辱滕，是針對滕的工作表現；律師說，鄭女是基於主管對下屬工作的評論，不構成侮辱，且發表言論也不在有多數人的場合，與公然侮辱罪構成要件不符。
法官認為，鄭女指稱「每個人都不希望自己有豬隊友」時，前後均未提「豬隊友」是何人，且她所使用用語的脈絡，有提及「做事方法」，不是針對滕的人格評價，難以特定「豬隊友」所指的是何人。
此外，法官認為，鄭女陳述「每個人都不希望自己有豬隊友」後，被滕質問、打斷，因此，文句或語意不完整，當滕回應後，鄭女才另稱「你對我來說，我沒辦法讓你與他人一起合作」，也不能因鄭女提及「你對我來說」就認為她說的「豬隊友」是滕。
法官審理認為，與其說鄭女的目的是要損害滕的名譽，不如說鄭女在表達對滕工作表現屢屢未達標準的失望、不滿，從鄭女發表言論的上下文、發言場合、發言目的，以及滕客觀表現觀察，鄭女評論的目的不在攻擊滕，不成立公然侮辱罪。
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