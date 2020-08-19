快訊

馬利軍隊首都叛亂！政變軍綁架總統 強迫政府總辭下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌下屬「豬隊友」判無罪 法官：女主管是失望、不滿

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

某公股商業銀行鄭姓女主管嫌滕姓下屬工作不力，對滕說「每個人都不希望自己有豬隊友」等，被檢方依公然侮辱罪起訴；台北地院審理，鄭女辯稱是針對滕的工作表現，沒有辱人犯意，法官採信鄭女說詞，判她無罪。可上訴。

鄭女是公股銀行總行數據應用部經理，是滕的主管，2018年12月7日下午4時，她在總部會議桌對滕說「從做事方法，每個人都不希望自己有豬隊友，就是對我來講，我不喜歡這樣，因為會太耗時間了，但是大家都是團體合作」等，鄭女被訴。

鄭女說，他沒有侮辱滕，是針對滕的工作表現；律師說，鄭女是基於主管對下屬工作的評論，不構成侮辱，且發表言論也不在有多數人的場合，與公然侮辱罪構成要件不符。

法官認為，鄭女指稱「每個人都不希望自己有豬隊友」時，前後均未提「豬隊友」是何人，且她所使用用語的脈絡，有提及「做事方法」，不是針對滕的人格評價，難以特定「豬隊友」所指的是何人。

此外，法官認為，鄭女陳述「每個人都不希望自己有豬隊友」後，被滕質問、打斷，因此，文句或語意不完整，當滕回應後，鄭女才另稱「你對我來說，我沒辦法讓你與他人一起合作」，也不能因鄭女提及「你對我來說」就認為她說的「豬隊友」是滕。

法官審理認為，與其說鄭女的目的是要損害滕的名譽，不如說鄭女在表達對滕工作表現屢屢未達標準的失望、不滿，從鄭女發表言論的上下文、發言場合、發言目的，以及滕客觀表現觀察，鄭女評論的目的不在攻擊滕，不成立公然侮辱罪。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

公然侮辱

延伸閱讀

男客與越南女員工性交被活逮 老闆夫妻辯不知情判無罪

社區中庭出現手槍滑套有他的DNA 喊冤沒持有法官判無罪

轉彎轎車被直行機車撞上 法官以無從迴避為由判無罪

涉賄被限出境錯過奔喪…最後判無罪 何建華：台灣司法已死

相關新聞

想標國中1800萬午餐採購 桃園退休教師行賄結拜校長

桃園吳姓退休教師和郭姓食品廠商為投標某國中1800萬元的午餐採購案，拿萬元紅包行賄校長，對方認為被侮辱悍然拒絕並通報；審...

涉坑殺廠商6億元 北檢聲押禁見尚囍珠寶負責人夫婦

知名珠寶店「尚囍珠寶」，今年6月爆出惡意倒閉坑殺廠商6億元，但負責人夫婦李罄靈、邱馗鈞銷聲匿跡。廠商提告詐欺。台北地檢署...

嫌下屬「豬隊友」判無罪 法官：女主管是失望、不滿

某公股商業銀行鄭姓女主管嫌滕姓下屬工作不力，對滕說「每個人都不希望自己有豬隊友」等，被檢方依公然侮辱罪起訴；台北地院審理...

海巡隊員群組上狂罵同事「早洩」 拘役40日還得賠6萬

海巡署第七海巡隊羅姓隊員不滿遭楊姓同事提妨害家庭告訴，在由79名現任、退休成員組成的LINE「七逃郎，哈拉區」群組上辱罵...

議員爆料假三倍券被查辦惹議 警政署：假訊息危害社會

國民黨台南市議員王家貞、李中岑開記者會指振興三倍券有假，被檢警查辦假訊息，引起爭議。警政署說，若發現不法應向司法機關告發...

大同經營權爭奪戰 公司派律師賴中強挨告背信出庭

大同公司經營權爭奪戰，公司派律師賴中強在股東會主打「違法中資」、國安議題，遭台灣盛高董事長白旭平告發背信。他收到傳票直呼...

未滿18犯法有如免死金牌？以「保護」為宗旨的少事法

《少年事件處理法》歷經20年的經驗與實務積累，終於在今年5月31日大幅翻修三讀通過，幾天後，最高法院在6月10日一件非常上訴的判決，因少事法規範而撤銷原審判決，讓相對較少人關心的少事法，瞬間成為法界新焦點。

名嘴上電視「歉」了 陳菊撤回張友驊的誹謗案

監察院長陳菊自訴政論名嘴張友驊加重誹謗案，雙方達成調解。張友驊日前在他爆料的同一政論節目中向陳菊道歉，陳菊則委託律師撤回...

雲科大型男教授陷桃花風波 臉書反控遭網路交友詐騙

現年42歲，在雲林科技大學科技法律研究所任教的楊姓教授遭一名上市公司女主管指控偽單身還「騙財騙色」，事情爆發後，楊姓教授...

台電員工收漁民匯款幫忙避查緝 辦案人員批：行徑可惡

台電電力公司嘉義區處某服務所戴姓所長涉嫌與退休的稽查課王姓班長勾串，要求嘉義縣多名魚塭業者行賄，檢調查出歷時至少7年，每...

奉令查彰化衛生局？廉政署：釐清採檢流程是否符合程序

彰化縣衛生局主動採檢自美國返台、無症狀的少年，但中央規範有症狀者才須採檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求政風調查，...

超前部署被疑？ 法務部：沒有下令查彰化縣衛生局長

彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採驗無症狀居家檢疫者，後被檢疫者確診感染新冠肺炎，沒獲得超前部署肯定，反被中央流行疫情指揮中心...

熱門新聞

連鎖健身業柏文控告館長陳之漢 求償3,300萬元

發願當醫師剛上醫科卻車禍昏迷 南一中楊振杰醒了

林郭文艷告「總統表哥」敗訴 法院：大同應受公眾檢驗

媽媽瞞了26年…馬國僑生想住台灣 移民署說父是日本人

砂輪機鋸開測速照相器主機丟河裡 只因不爽超速被拍

上醫科學生醒來又昏迷 南一中彙整錄音檔播放持續集氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。