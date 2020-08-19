海巡隊員群組上狂罵同事「早洩」 拘役40日還得賠6萬

海巡署第七海巡隊羅姓隊員不滿遭楊姓同事提妨害家庭告訴，在由79名現任、退休成員組成的LINE「七逃郎，哈拉區」群組上辱罵楊「幹○娘老雞掰什麼毛」、「早洩何必牽拖」，楊提告妨害名譽並求償40萬元精神慰撫金。宜蘭地院依公然侮辱罪處羅拘役40日，得易科罰金，高等法院駁回檢方上訴定讞；高院民事庭則判羅應賠償6萬元，不得上訴。

楊姓海巡隊員指控，羅2018年2月7日凌晨3點多在群組上接連咒罵「毛你媽雞掰」、「毛懶教」、「楊機八早洩毛」，貶損他的人格；宜蘭地檢署偵結後起訴。

宜院、高院刑事庭認為「七逃郎，哈拉區」群組成員多達70餘人，對話讓特定多數人得共見共聞，符合「公然」要件，而羅姓隊員的言詞有不屑、輕蔑、嘲諷、鄙視意涵，足以貶損他人名譽和社會評價，讓人在精神、心理上感到難堪或不快。

檢方主張，楊先前因妻子和羅發生性關係，而對羅提妨害家庭告訴，並聲請交付審判，這是海巡隊同事都知道的事，羅卻在群組上蔑稱「早洩何必牽拖」，根本是在指爭訟事實起因楊早洩，應構成加重誹謗；但法官認為這些話仍屬情緒性的抽象謾罵或嘲弄。

高院刑事庭認為羅缺乏尊重他人的法治觀念，考量他是專科畢業、擔任公職、有讀大學的孩子要養，認一審判拘役40日合理。