大同經營權爭奪戰 公司派律師賴中強挨告背信出庭

大同公司經營權爭奪戰，公司派律師賴中強在股東會主打「違法中資」、國安議題，遭台灣盛高董事長白旭平告發背信。他收到傳票直呼：「我因抵抗中資，成為刑事被告。」台北地檢署今下午傳喚他出庭，他提早報到，面對現場媒體訪問，僅微笑不語。

今年6月30日，大同「驚世股東會」公司派否定股東行使投票權惹毛經濟部，投資人保護中心決議對董事長林郭文艷提起解任訴訟後，並將賴中強以違反「律師法」、「律師倫理規範」為由，建請金管會函送北檢或台北律師公會審議，並移付律師懲戒委員會。

大同市場派兩路人馬皆向經濟部申請召集股東臨時會，經濟部商業司司長李鎂於8月12日開記者會，以大同董事會「失能」為由，核准市場派引據「公司法」第173條第4項召集股臨會，限11月30日前完成召開，並向經濟部申請公司變更登記。

大同公司經營權之爭進入新階段之際，賴中強收到北檢傳票。他表示，在此次大同案，不確定能否擋下中資和其協力者拿下大同公司經營權，阻止中國影響力染指軍方的電子公文系統、以及內含全民個資的戶役政系統與勞保系統。

金管會證期局「抓賊三次，放賊三次」，命中資任國龍於集中市場賣出大同持股，再放任中資以人頭買進大同股份，未依法要求中資任國龍交代轉讓對象並申請許可，還要大家相信大同公司已無中資。