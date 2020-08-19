名嘴上電視「歉」了 陳菊撤回張友驊的誹謗案

監察院長陳菊自訴政論名嘴張友驊加重誹謗案，雙方達成調解。張友驊日前在他爆料的同一政論節目中向陳菊道歉，陳菊則委託律師撤回對張友驊的自訴案，依法律規定，台北地院將對自訴案作出不受理判決。

張友驊在今年8月4日晚間11時中天電視台播出的「新聞龍捲風」節目中向陳菊致歉，張說「本人在電視台的發言製造陳菊女士的困擾，深表致歉」；張友驊公開道歉後，陳菊的律師隨即在8月7日向台北地院遞狀撤回自訴案。

張友驊是陳菊「以訟止謗」策略下第三名「和解免訟累」的誹謗案被告，在張友驊之前，名嘴吳子嘉、旅美藝人張琍敏都循此相關途逕自官司中解套。

張友驊2019年1月19日在「新聞龍捲風」節目爆料，指陳菊於高雄市長任內安排親信入國營事業任職，再向親信募款，將資金挹助新人參選市議員；2019年1月21日、22日，張在同一節目中指陳菊的市府顧問包工程、喬輕軌車廂採購，陳菊自訴張加重誹謗罪，求償300萬元。

陳菊「以訟止謗」先後控告9人。她自訴立委費鴻泰、藝人張琍敏，名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰且分別求償，自訴費鴻泰、謝寒冰刑事敗訴確定，向費民事求償二審審理中，陳菊也向台北地檢署控告國民黨立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜誹謗，偵辦中。