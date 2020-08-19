雲科大型男教授陷桃花風波 臉書反控遭網路交友詐騙
現年42歲，在雲林科技大學科技法律研究所任教的楊姓教授遭一名上市公司女主管指控偽單身還「騙財騙色」，事情爆發後，楊姓教授今天在臉書發文回擊自己才是受害者，「已提出刑事告訴」。對此，雲科大也發表聲明，「尊重雙方訴訟救濟權利，而楊姓教授是否涉有違反相關行政規定，學校將另啟動行政調查」。
據了解，一名上市公司女主管向周刊投訴楊姓教授偽裝單身和她交往，數度索討「零用錢」，據悉兩人約2年前在一場法律研討會結識，相談甚歡，不久後開始交往，期間她對百般呵護，經常寄禮物及現金給楊，但後來她發現楊已婚，仍不斷跟她索討金錢，最後竟還封鎖她所有連絡方式，令她氣憤又心碎。
校方接獲消息後回應，因正逢暑假期間，楊姓教授目前未在校內。
楊男後在臉書發文表示遭到網路交友詐騙，「發現真相後欲停止交友，未料卻反被騷擾，自己才是受害人，已提出刑事告訴」。
楊男今天以第三人稱在臉書發文指出，「該名女士以中國女網紅照片，成功以假照片、假身分騙取該教授信賴與交友，該教授發現網友照片與身分偽造時，卻停止網路交友聊天，該女士卻進行網路跟追騷擾，要脅恢復網路交友聊天，否則要在法律圈毀損名譽，甚至威脅媒體爆料。該教授根本沒有婚外情及欠錢不還，已決定對該女士網路交友詐騙及跟追騷擾提出告訴。」
雲科大也出面回應，「有關兩造主張事項，若涉及民刑事責任者，尊重其訴訟救濟權利；另針對投訴人指稱協助楊師買禮物競選主管一事，本校系所主管產生，均有遴選機制與程序，相關選舉辦法網路可查詢，所有程序均依法辦理。至於楊師是否另涉有違反相關行政規定，本校將另行啟動行政調查。」
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