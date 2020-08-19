台電員工收漁民匯款幫忙避查緝 辦案人員批：行徑可惡

台電電力公司嘉義區處某服務所戴姓所長涉嫌與退休的稽查課王姓班長勾串，要求嘉義縣多名魚塭業者行賄，檢調查出歷時至少7年，每年業者都會送高單價漁獲、禮盒等，還依養殖面積計算繳交的賄款，每名業者一年至少要交5萬元以上，辦案人員痛批「變相壓榨漁民，行徑可惡」，依背信罪送辦。

檢調指出，王姓班長民國105年10月間退休，但在任職期間就要求業者送禮，可幫忙規避列為查緝竊電的用戶，退休後仍持續與戴姓所長合作，再找其他業者，可以用錢代替禮品，並用養殖面積大小計算匯款，因漁民被查到竊電，罰款動輒數十萬，許多漁民便同意行賄。

昨天依背信罪對戴姓被告等人住處、該公司及相關魚塭業者住處執行搜索，扣得相關證物，再查出前稽查課員王姓、蔡姓男子也涉案，並傳喚兩名魚塭業者。

昨天漏夜偵詢後，王姓班長與戴姓所長兩人雖然坦承犯案，但都互推是對方主導，檢方認為，戴等人收賄後，將魚塭業者排除列為稽查對象，任由上開魚塭業者長期竊取電力而不被查緝，損害公司利益，但坦承犯行，無羈押必要，予以飭回。

辦案人員指出，竊電問題在沿海時有所聞，為了省成本，已被當地漁民不能說的秘密，當漁民被戴等人找上時，害怕竊電會被重罰，只能聽從行賄，戴等人變相壓榨漁民。

嘉義縣沿海養殖漁業多，因魚塭需要24小時運轉，電費往往占業者成本15％以上，台電公司嘉義區營業處統計，嘉義縣市去年查獲竊電案件共454件，竊得電費高達3481萬元，一半以上發生在嘉縣沿海地區的養殖業者。