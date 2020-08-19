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奉令查彰化衛生局？廉政署：釐清採檢流程是否符合程序
彰化縣衛生局主動採檢自美國返台、無症狀的少年，但中央規範有症狀者才須採檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求政風調查，引起外界討論；法務部廉政署表示，政風單位僅釐清彰化縣衛生局採檢流程是否符合程序及採檢理由，未被要求「查辦」實際個案有無違失。
廉政署指出，衛生福利部、疾管署的政風單位屬於指揮中心行政幕僚單位，依照行政調查作業要點，上級交辦事項本屬於職掌範圍，另外政風僅被交辦詢問、釐清彰化縣衛生局採檢的流程及理由為何，是否按照作業程序，個案實質上是否有違失仍要由衛生機關認定。
彰化縣衛生局主動採撿一名10多歲長住美國返台探親的本國籍少年，意外發現確診，但少年無疑似症狀，地方衛生單位卻在入境後居家檢疫第10天突然檢驗，陳時中下令政風單位調查衛生局。
指揮中心發言人莊人祥昨也強調，「這次調查並非衛生單位有錯」，主要為釐清依中央規定無症狀不採檢，為何地方衛生局採檢，再者是釐清還有多少無症狀者也採檢。
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