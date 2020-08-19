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「自然殺手細胞」免疫療法 生醫公司負責人夫婦遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

群海、上質等兩公司林姓、王姓負責人夫婦，2010年間推廣未經主管機關核准的「自然殺手細胞」免疫療法，以治療癌症並雇用多名護理師為病患抽取及回輸血液，5年向病患收取近5700萬元。台北地檢署調查後，認定不具醫師資格，依違反醫師法起訴林氏夫婦及護理師等6人。

癌症治療方式多元，除了手術治療、傳統化療、放射治療，近年來比較蓬勃發展如標靶治療和免疫療法。檢調調查，林男、王女夫婦對外宣稱「自然殺手細胞（natural killer cell）」是一種細胞質中具有大顆粒的細胞，簡稱「NK細胞（NK cell）」。

該免疫療法是從人體周邊血液抽離出「NK細胞」，運用「細胞淚素」培養及活化「NK細胞」達到相當數量後，再用注射方式回輸人體，以治療癌症病患等療效，吸引病患及家屬聯繫付費治療。

檢調查出，2010年8月至2015年11月，指派未具醫師資格的陳姓等4名兼職護理師，分別至病患住處、群海、上質公司等非醫療機構處所，為病患抽取及回輸血液等醫療行為，4名護理師每次可領取300元至500元不等報酬，而夫婦帳戶收到共5662萬4425元。

檢調認為，林男、王女及4名護理師，明知不具醫師資格，不得擅自執行醫療業務，竟未經主管機關核准，在國內推廣「自然殺手細胞」免疫療法，違反醫師法，日前依法起訴。

群海、上質等兩公司林姓、王姓負責人夫婦，2010年間推廣未經主管機關核准的「自然殺手細胞」免疫療法，以治療癌症並雇用多名護理師為病患抽取及回輸血液。台北地檢署依違反醫師法起訴林氏夫婦及護理師等6人。圖／本報資料照。
群海、上質等兩公司林姓、王姓負責人夫婦，2010年間推廣未經主管機關核准的「自然殺手細胞」免疫療法，以治療癌症並雇用多名護理師為病患抽取及回輸血液。台北地檢署依違反醫師法起訴林氏夫婦及護理師等6人。圖／本報資料照。

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