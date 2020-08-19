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台電員工涉及收魚塭業者賄賂而不稽查 檢調搜索送辦
台電電力公司嘉義區處戴姓員工等4人，負責稽查竊電業務，嘉義市調站接獲檢舉，涉嫌收受嘉義縣蔡姓魚塭業者賄賂，將用戶排除為稽查對象，調查站昨天依背信罪移送地檢署偵辦，檢方訊後將魚塭業者、台電員工等6人飭回。
調查站報請報嘉義地檢署檢察官陳睿明指揮偵辦，經專案小組蒐證後，對戴姓被告等人住處、該公司及相關魚塭業者住處執行搜索共6處，扣得相關證物，並傳訊戴姓被告等6人。
檢方指出，戴等人負責稽查等業務，竟收受蔡姓等魚塭業者之賄賂，將該等用戶排除列為稽查對象，任由上開魚塭業者長期竊取電力而不被查緝，損害公司之利益。
檢方訊後認犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，均予以飭回。
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