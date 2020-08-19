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明德外役監收容人逃逸 外雇工照常外出工作且很搶手

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

麻豆文旦大果收購今天啟動，主要產地麻豆區農會申請法務部明德外役監支援20名人力，總幹事孫慈敏表示，已是第三年申請，都有管理員陪同上工，工作能力強，配合度也很好，很值得推薦。獄方指出，外雇工每天由農會派車接送上下班，也有一名主管陪同戒護，不會有問題。

麻豆農會是第3年申請明德外役監獄外雇工，因配合度很好，三年下來人數逐年增加，第一年10人 ，第二年15人，今年本來要40人，但因很搶手只給了20人，因這批人員本來在外役監獄就是芒果種植班，到農會幫忙很得心順手，可以做文書、接電話，幫忙裝貨缷貨。

獄方指出，目前到麻豆農會工作，跟外雇工到工廠工作一樣，都有1名主管戒護；另一種是自主監外作業是遴選外僱工作業穩定的收容人報署核定後才變成自主監外作業，不用主管戒護，目前自主監外作業收容人約50名。

日前從作業工廠脫逃的連姓收容人，是屬於後者的自主監外作業，目前還在查緝中。槍砲犯連三榮14日趁到監外作業時脫逃，他被判刑6年半服刑已過半，也符合報請假釋資格，還是可以自主監外作業的一級受刑人，突然「落跑」獄方也感到錯愕，但視為個案，目前警方已發布查緝專刊並全力緝捕中。

台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購，申請明德外役監獄受刑人外雇工支援。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購，申請明德外役監獄受刑人外雇工支援。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購，申請明德外役監獄受刑人外雇工支援。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購，申請明德外役監獄受刑人外雇工支援。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購，申請明德外役監獄受刑人外雇工支援。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購，申請明德外役監獄受刑人外雇工支援。記者吳淑玲／攝影

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