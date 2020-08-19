被逼債輕生留遺書指控 檢依恐嚇危害罪起訴逼債男

陳男以李男的車向地下錢莊借高利貸，經李恐嚇陳稱「小朋友（高利貸人士）作法可能我無法控制，你要搬家也好，想去哪躲都行」，致陳壓力過大輕生，留下遺書指控，經陳的姊姊提告，台中地檢署今天依恐嚇危害安全罪將李男起訴。

證人劉男證稱，友人陳男生前曾告訴他遭李男（54歲）恐嚇，並說「李男說準備好小朋友（高利貸人士）了，跟一支長、一支短，新台幣25萬要準備好，少一毛都不行，如果25萬不給的話，要對他不利，黑白兩道及法院都吃得開」。

起訴書指出，李男與陳男有債務糾紛，且陳男因積欠高利貸債務無力償還，高利貸人士透過李找尋陳清償債務，李於去年3月6日起至同月11日止，以LINE傳送「不要說恐嚇你的話，小朋友作法可能我無法控制，你要搬家也好，想去哪躲都行」。

「要不我會跟你好好玩一下，到時不要說你家人，只要我想不開你就知導道，為何不早點上路，為何要認識我，只要有照片跟地址，要查一個人的資料很快就出來了，如不相信那隨便你，白的走完，後來有大餐」。

致陳男心生畏懼，且擔心李會對他的家人不利，因壓力過大於同月16日輕生，並在現場留下遺書指控，經陳的姊姊提告。李坦承傳訊息給陳男，且高利貸人士確有透過他找陳。檢察官認李犯罪情節非輕，請法官從重量刑。

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