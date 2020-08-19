移送陳景峻劍指小英、轉移焦點？ 北市：絕無政治考量

北捷信義安和站聯開案，台北市長柯文哲2016年解除建商開路義務，遭質疑有圖利建商之嫌。柯文哲今年初將全案依背信罪嫌移送政風處，函報廉政署偵辦，連當時副市長、現任監委陳景峻也函送，議員質疑，柯此時放消息，是想讓蔡英文難堪，企圖轉移高雄補選檢討聲浪。市府發言人陳智菡今天表示，絕對沒有政治考量。

這起信義安和聯開案爭議，起因於前市長郝龍斌任內，曾拍板要求建商將周邊信義路4段239巷、265巷10弄道路開闢，但柯上任後，2016年解除列管，建商不必負開路義務，議員簡舒培去年11月總質詢踢爆此事，指柯市府免除建商切結責任，現在道路仍無法通行，質疑市府圖利建商。柯當時還回嗆「妳喜歡查，我就查」。

對於遭質疑也將陳景峻函送，是政治考量，陳智菡回應，信義安和站聯開案移送政風、廉政署，過程都已移交外部調查，市府非能掌控偵辦進度，陳說，此消息之所以現在傳出，應該是市議員簡舒培有掌握到進度。

至於劍指小英說、轉移高雄市長補選焦點，陳智菡表示，完全沒有背後的政治考量，沒有這樣的狀況。

陳智菡表示，之所以柯市長會將這起聯開案依背信罪嫌移送政風、廉政署，也是因為當初簡舒培在議會質詢時，質疑市府圖利建商、痛批清廉破功，柯市長基於公開透明，才會將全案移送政風調查。