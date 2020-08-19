台南電風扇公司欠稅86萬元 負責人被管收

台南市七股區經營電風扇生產製造的新喜興業有限公司欠繳2008年度營利事業所得稅86萬元，逾期不履行，經行政執行署台南分署查出同年營業收入及流動資產6700萬多元流向不明，昨天通知陳姓負責人到場說明，他否認與公司營運及財務有關，將他移送台南地院聲請管收獲准。

行政執行官吳俊青調查發現，65歲的陳姓負責人借用位在七股區生產電風扇另家公司廠房，登記設立新喜興業有限公司，從事電風扇生產製造，由他負責經營管理，並利用所屬員工及其眷屬名義登記公司人頭董事，規避納稅義務。

新喜興業有限公司欠繳2008年度營利事業所得稅86萬元，逾期不履行，經南區國稅局佳里稽徵所移送行政執行署台南分署強制執行。執行官調查發現，該公司2008年度營業收入3800餘萬元及流動資產2700餘萬元流向不明。