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童仲彥詐領助理費 高院依「情堪憫恕」減為3年10月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北市前議員童仲彥涉詐領公費助理補助費等案，台北地院依利用職務上機會詐取財物罪判他7年6月徒刑，偽造公文書部分判5月得易科罰金之刑，沒收12萬餘元犯罪所得。童就詐領財物罪部分上訴，高等法院考量他仍有自聘助理做選民服務，依刑法「情堪憫恕」條款減刑，改判3年10月徒刑，褫奪公權2年，沒收5萬1842元所得。

童仲彥現為金色力量黨黨主席，致力推動合法性專區。

地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定，直轄市議會議員每人得聘用公費助理6至8人，公費助理補助費用總額，直轄市議會議員每人每月不得超過24萬元，公費助理每人每月支領金額，最多不得超過8萬元。檢、調調查，童仲彥為支應服務處支出，從2011年11月至2012年3月間，虛列每月3萬元聘任蔡博安為助理，之後將薪資領出，詐領不法所得12萬3842元。

另外，童仲彥受助理魏國桂所請託，將魏妻張姓女子列為公費助理，除讓張女可投保勞保，並可支付魏的部分薪資；童仲彥指示前妻李秀環向台北市議會自2012年3月至2013年4月辦理聘任張女，使得議會造冊、製作扣繳憑單公文資料不實。

童仲彥表示會檢討「惰」，但他沒有「貪」。北院審酌童虛報掛名助理的動機是為助人投保勞保「做人情」，斟酌他是劍橋大學畢業，沒有前科，現在在當「直播主」，依法判刑懲儆。

童不服而上訴，堅認是「誤用」而不是利用職務上機會詐取財物，高院考量蔡博安確非助理，但童另有自聘助理，共支出了7萬2千元的薪資，計算後認定他詐領了5萬1842元。而偽造文書部分，童撤回上訴確定。

另外，童7年多前在總質詢時，以變音錄音檔指射市長郝龍斌妻子高閬仙、副市長李永萍收受廠商鑽石，高院更一審認定錄音檔經剪輯，上月8日甫依散布誹謗文字罪判童6月徒刑，得易科罰金定讞。

台北市前議員童仲彥涉詐領公費助理補助費，台灣高等法院今判3年10月徒刑，褫奪公權2年，沒收5萬1842元所得。資料照片。記者王宏舜／攝影
台北市前議員童仲彥涉詐領公費助理補助費，台灣高等法院今判3年10月徒刑，褫奪公權2年，沒收5萬1842元所得。資料照片。記者王宏舜／攝影

童仲彥

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