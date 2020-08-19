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拿芒果砸七旬翁引眾怒 男依社會秩序維護法移送判免罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

羅姓男子今年7月10日傍晚在台南市善化區永樂黃昏市場外，發現78歲胡姓老翁占了平時擺攤的位置，竊取胡翁販售芒果砸頭，並索討500元租金未果，經民眾發現制止，羅倖然離開現場，經PO網披露引發眾怒，警方認他違反社會秩序維護法移送法辦，新市簡易庭則認與法不符判免罰。

「這阿伯很可憐，台南還有這樣子惡質的人，我真的太生氣了！」， 一名網友在臉書貼文表示，在台南善化全聯分店看到一位背後滿是芒果殘渣的老爺爺，倚靠在全聯門外，「趕緊問爺爺，背後怎麼都是芒果殘渣呢？爺爺說他被人家拿芒果砸的！」 消息傳開後引發眾怒。

警方循線找到羅姓男子，他表示，發現胡翁占了他擺攤的位置後，原本要拿胡翁的1顆芒果去賣，後來就拿該顆芒果砸胡翁的頭。他矢口否認有何強索財務行為，辯稱只有拿砸被害人那顆芒果，沒有拿走另1顆芒果，也沒有向胡翁索討500元。

胡翁於案發隔日第一次警詢中指稱，羅先至他攤位前向他討芒果吃，並說如果不給吃，他會死，並要跟他討500元的擺攤租金，他說今天還沒做到生意沒錢給，後來對方就拿那顆芒果砸他的頭。

同日下午第二次警詢時，胡翁改稱，羅共拿走2顆芒果，趁他收攤的時候拿走的那顆比較硬，砸他頭的那顆比較軟。究竟僅拿砸他頭的那顆芒果，抑或另外還拿1顆芒果帶走，前後指述不一。

吳姓目擊者證稱，他有聽到羅向老翁要500元的擺攤租金，也看到羅拿芒果砸老翁，但沒有看到羅竊取老翁的芒果。

新市簡易庭認為，羅除向胡翁索討500元未果後，即拿胡翁交付的該顆芒果砸胡翁的頭，此外並無其他強取財物的行為。警方認羅涉有違反社會秩序維護法第68條第3款「強索財物」移送法辦，法官認與規定不符免罰。

至於羅所為是否另涉犯竊盜、恐嚇危害安全或恐嚇取財未遂犯行，應由移送機關另作適法處理。

民眾日前在善化區永樂黃昏市場發現胡翁背後怎麼都是芒果殘渣呢？胡翁回說他被人家拿芒果砸的！ 消息傳開後引發眾怒。翻攝照片
民眾日前在善化區永樂黃昏市場發現胡翁背後怎麼都是芒果殘渣呢？胡翁回說他被人家拿芒果砸的！ 消息傳開後引發眾怒。翻攝照片
警方認羅涉有違反社會秩序維護法第68條第3款「強索財務」移送法辦，新市簡易庭法官認與規定不符判免罰。翻攝照片
警方認羅涉有違反社會秩序維護法第68條第3款「強索財務」移送法辦，新市簡易庭法官認與規定不符判免罰。翻攝照片

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