立委集體收賄案 北檢提訊廖國棟辦公室主任

台北地檢署偵辦立委集體收賄貪汙案，據悉，其中國民黨籍立委廖國棟三度透過白手套郭克銘收受太流前董座李恆隆8百萬元賄款，去年底廖還被拍到親自提著裝滿現金的紙袋交易，檢方上周五提訊廖國棟出庭，今上午提訊廖辦公室主任丁復華，比對說詞。

檢調查出，李恆隆透過郭克銘當白手套，以「借款」、「捐款」、「政治獻金」、「出席費」、「公關費」等名義行賄，由於李恆隆以被害人之姿現身，並辯稱雙方的款項都是「借貸關係」。涉案立委全數口徑一致，堅決否認不法。

廖國棟三度透過白手套郭克銘收受李恆隆800萬元賄款，每次各為300萬元、300萬元及200萬元。除時代力量前黨主席徐永明之外，廖也出席去年天義公司委託東吳大學法學院於12月18日召開「公司法適用爭議 鑑定公聽會」。

檢方密集提訊李恆隆、郭克銘後，上周五提訊廖國棟出庭，但他仍對於案情避重就輕。而丁復華遭台北地院裁准羈押禁見後，提抗告主張「家有稚子、老母」強調不可能逃亡，且沒有證據顯示他直接收錢。