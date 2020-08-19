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媽媽瞞了26年…馬國僑生想住台灣 移民署說父是日本人

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

田姓婦人35年前與日本人橫田結婚，因不堪虐待而逃回台灣。田婦後來與馬來西亞籍鍾姓男子相戀、生子，兒子以僑生身分來台念書，到移民署辦居留時，卻被告知「你爸爸是日本人」。兒子提確認親子關係不存在訴訟，因無和鍾姓生父的血緣證明，接連敗訴，直到更一審時以調查局鑑定書佐證，高等法院才判他不是生母和橫田的孩子。

田婦證稱，此前覺得這件事與兒子無關，不曾告訴兒子不足為外人道的過去，沒想到兒子被移民署告知她「有日本籍老公」。

田婦1985年1月在日本和橫田結婚，翌年在台灣辦結婚登記，她表示原期待和丈夫共築美好的生活，沒想到婚後卻頻遭家暴，丈夫甚至還把她打到腹部出血。田婦1987年9月逃離日本，1992年間她重回日本，想透過津家庭裁判所調解離婚，丈夫拒絕而不了了之。

2010年時，田婦向台北地院訴請離婚，北院考量橫田與田婦已分居廿餘年，互不關心、形同陌路，2012年年1月判准離婚確定。

但在分居期間，田婦和鍾姓男子墜入愛河，1992年間生下兒子。鍾與兒子一直住在馬來西亞，兒子長大後先後就讀師大先修班、台科大；2017年兒子想申請永久居留台灣，移民署告知他的父親是「日本人橫田」。

兒子因沒拿出和鍾姓生父的血緣證明，台北地院、高等法院都以「妻於婚姻中受胎之子女，推定為夫之子女」為由，駁回他聲請和橫田間親子關係不存在訴訟。

高院更一審審理時，移民署黃姓科員證稱在受理定居申請時，發現申請人的母親1985年與日本人橫田結婚、2012年才離婚，申請人是在兩人婚姻存續中出生，但他卻填父親是鍾姓馬國人，與田婦戶籍謄本登記的不同，因此請他補生父日本人否認之訴的文件。

更一審時，調查局鑑識實驗室鑑定兒子的DNA-STR型別與鍾姓男子的相對應型別比對無矛盾，99.99% 以上的機率是鍾所生；合議庭認為現代生物科學發達、醫學進步，若鑑定是鍾的骨肉就不可能是橫田的兒子，採信兒子的主張。

一名馬來西亞僑生申請來台永久居留，經移民署告知他父親是「日本人」，這才知母親1985年時曾與日人橫田結婚、2012年才離婚，依法他被推定為橫田的兒子。（示意圖，非新聞當事人） 圖／聯合報系資料照片
一名馬來西亞僑生申請來台永久居留，經移民署告知他父親是「日本人」，這才知母親1985年時曾與日人橫田結婚、2012年才離婚，依法他被推定為橫田的兒子。（示意圖，非新聞當事人） 圖／聯合報系資料照片

日本 移民署 結婚 馬來西亞 家暴

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