你在紅燈時迴轉嗎？ 小心闖紅燈挨罰

謝姓男子今年1月騎車在路口左迴轉，遭警方舉發闖紅燈，他不服打行政訴訟，苗栗地方法院最近判決駁回。圖／本報資料照片 一些駕駛人或騎士在路口紅燈時迴轉，謝姓男子今年1月因此遭警方舉發闖紅燈，裁罰1800元，並記違規點數3點。謝男主張機車在紅綠燈桿前，且未超過斑馬線迴轉，應是不遵守標線指示，而非闖紅燈，苗栗地方法院認定沒有理由，最近判決駁回謝男聲明撤銷原處分之訴。

謝男1月21日上午騎車在頭份市永貞路、自強路口，紅燈騎車左迴轉，巡邏警方看見尾隨攔停，舉發闖紅燈違規，公路總局新竹區監理所裁罰，謝男不服提起行政訴訟。法官勘驗舉發影片，謝男機車跨越停止線，進入路口範圍，面對紅燈狀態下，仍迴轉至對向車道，足以妨害其他方向車輛通行，該當闖紅燈違規。

判決書指出，交通部函釋交岔路口，設有號誌燈者，自燈柱起算，畫有停止標線者，自停止標線起算，有停止線又有燈光號誌，路口應自停止線起算，一般交岔路口未畫設停止線，又無裝設號誌燈，路口範圍通常指人行道白線或路面邊線的延長，或連接線所圍面積。另外，交岔路口已繪設網狀黃線區者暫以該範圍視作路口。

至於闖紅燈的認定，車輛面對紅燈時仍逕予穿越路口至銜接路段，左轉、直行、迴轉及右轉（依箭頭綠燈允許行駛者除外），有繪設路口範圍者，車輛無視紅燈警示，有穿越路口意圖，而車身已伸入路口範圍，視同闖紅燈，若僅伸越停止線而未達路口範圍者，則視為不遵守標線指示。

無繪設路口範圍者，以車輛無視紅燈號誌，而有穿越路口的企圖，車身並已伸越停止線，並足以妨害其他方向人、車通行，也以闖紅燈論處，若僅車身伸越停止線，則是不遵守標線指示。