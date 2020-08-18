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康友案炒股作手遭羈押禁見 法院裁定理由出爐！

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

曾是生技股「股王」康友-KY（6452）的董事長黃文烈失聯，爆出掏空弊案，檢方追查發現康友的大陸孫公司「六安華源製藥」營運不佳，昨搜索約談會計師施景彬、江明南、康友楊姓、劉姓員工、炒作康友股價的盤商黃耀弘，今清晨依證交法操縱股價罪向法院聲押禁見黃耀弘，台北地方法院裁定羈押禁見。

北院指出，根據檢察官提出的證據，認定黃耀弘犯罪嫌疑重大，且本案犯案規模大，目前還有共犯在逃，有待檢察官傳喚證人、共犯比對證述和卷內資料，釐清黃和其他被告間的犯罪計畫和分工，考量操縱股價案件有高度隱蔽性，共犯陳述影響偵查成敗甚鉅，認為黃耀弘有勾串的可能性；再者，黃耀弘在檢方搜索時表示，曾使用和未到案者聯繫的手機在搜索當日遺失，認為有湮滅通訊內容的高度可能性，

裁定指出，黃耀弘涉犯罪行危害社會金融秩序大，審酌目前偵辦案件的進度、犯案手法等，及國家行使刑事司法權、維護公共利益等，加上現今通訊軟體技術便捷、迅速、私密的特性，認為有羈押禁見的必要。

檢調獲報，康友百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，自2018年間起營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金。

黃文烈私人公司「廈門協力集團」、「廈門奔馬集團」積欠大陸中信銀廈門分行龐大債務，他以協力公司名義向大陸贛州銀行廈門分行借款，卻用六安的設備做擔保品，讓康友背債，涉證交法特別背信罪。

康友今年8月9日召開臨時董事會，決議委請國際性具有跨境查核經驗的會計師事務所進行專案查核，並派人至六安華源製藥實地調查，卻發現六安早已人去樓空。隔日，康友臨時宣布開記者會，正式對外公告黃文烈8月初已失聯。

檢調追查，康友及六安前年至今年5月財報未揭露營運問題，顯示仍有營收並與康友資金往來；六安在2016年至隔年間因「生產銷售劣藥」被六安市藥監局開罰近新台幣20萬元，當年度財報未揭露，均涉財報不實。

康友董事長黃文烈失聯。圖／聯合報系資料照片
康友董事長黃文烈失聯。圖／聯合報系資料照片

廈門 檢察官 露營

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