土地大亨外遇！私生女納戶口、告正宮討回土地 法院判敗訴

士林地方法院。圖／本報資料照片 台北市土地大亨張永豐與妻子張王明香，創辦吉鴻電子打拚天下，卻因張永豐多年前突然心臟病保住性命後，驚爆外遇有私生女，張日前指控妻子怕私生女瓜分遺產，藉故搬走大批土地財產，張提告請求塗銷不動產所有權移轉登記，士林地方法院日前審結，判張敗訴。可上訴。

張與結縭40年的妻子打官司爭財產，張主張，2010年因突發心臟病命危，搶救挽回一命，張王明香在他住院期間得知疑似有私生女，恐瓜分遺產，不斷以稅金、醫師叮囑三年不得搭飛機等，阻擋回工作崗位，逼迫簽署委任書。張為了敷衍、打消張王明香阻擋出國念頭，才在授權書簽名，事後張王等人到中山地政事務所用「夫妻贈與」「贈與」轉移土地至張王和兒子名下。

張王明香和其子主張，多年前基於稅賦及傳承子女想法，陸續將張永豐名下財產移轉給子女，張不顧「病癒短期內不要出國」醫囑，執意要出國，全然不顧家人關心，甚至同意把名下不動產、股票全數交給張王明香處分、過戶給張王和子女，並簽署一疊授權書及股份轉讓讓渡書，證明真的有贈與、移轉意思。張王再移轉前有告知張，均獲得同意或承諾，張是因為外遇曝光，還認領私生女納入戶口，因妨害婚姻刑事告訴，才惱羞否認。

張曾對張王明香，提起塗銷不動產所有權移轉登記之訴，遭法院駁回確定。法官認為，張對於張王明香有贈與不動產之意，本件以贈與契約不存在為理由，要求塗銷不動產所有權移轉登記，以及備位請求將不動產移轉登記在自己名下，並求償1千餘萬元，均非有據，應予駁回。

最後張永豐還主張，其兒子張家銘對於他不履行扶養義務，甚至推手打人，可依民法撤銷贈與。法院認為，張未提出任何證據證明，根本就是空言，難以採信。全案原告之訴駁回，可上訴。