榕樹突塌壓死婦人 高雄宮廟賠償490萬獲緩起訴

高雄三民區義永寺廟前的1棵榕樹，今年3月間突然倒塌，造成陳姓婦人遭重壓死亡，但檢警事後查出，榕樹前年就被提醒恐患「褐根病」，廟方卻沒有維護，高雄地檢署因此認定顏姓女負責人涉過失致死罪嫌，考量她賠490萬和解，死者家屬也不願提告，處她緩起訴1年。

全案發生於今年3月10月上午11點半，陳姓夫婦等4人參加告別式後，於廟前廣場準備離去之際，榕樹無預警傾倒，4人皆受傷送醫，陳姓老翁（72歲）頭部撕裂傷、臀部疼痛，孫姪女陳姓女子（29歲）頭部紅腫，親戚謝姓男子（35歲）頭部挫傷，3人都意識清楚，治療後無大礙。

但陳姓男子的妻子陳姓婦人（67歲）被樹木重擊壓身，送醫急救後，仍因骨盆骨折、胸椎及腰椎骨折、肋骨骨折併氣血胸、胰臟破裂等重傷，當天下午3點28分休克死亡。

檢警現場勘驗，發現該棵榕樹因罹患褐根病，導致根部腐朽、無力支撐樹身，且廟內有不少樹齡很高的老樹，2018年到2019年間就有人提醒樹木可能患褐根病，廟方卻疏未注意、置之不理，沒尋求專家協助檢測或治療。