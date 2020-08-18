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砂輪機鋸開測速照相器主機丟河裡 只因不爽超速被拍

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

戴男在台2丙線開車疑超速被告發，涉嫌用砂輪機鋸開測速照相機機盒鎖頭後，偷走主機丟進河中，被檢方依加重竊盜罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
戴男在台2丙線開車疑超速被告發，涉嫌用砂輪機鋸開測速照相機機盒鎖頭後，偷走主機丟進河中，被檢方依加重竊盜罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

戴姓男子疑開車超速被告發罰款，涉嫌持榔頭想敲開測速照相機失敗，隔天改拿砂輪機犯案，鋸開照相機機盒鎖頭後，偷走主機丟進河中。基隆地檢署偵結，以加重竊盜罪將戴男起訴。

檢警調查，戴男疑開車在台2丙線超速收到罰單，心生不滿，今年5月2日凌晨4點多，駕車前往台2丙線新北市雙溪區平林路段，先持榔頭敲打新北市瑞芳警分局交通分隊掌管的測速照相機機盒鎖頭，發現無法破壞，才罷手返家。

隔天凌晨3點多，戴男又駕駛汽車載砂輪機前往測速照相機位置，用砂輪機切開測速照相機機盒鎖頭，拔掉電線後，把機盒內價值約3萬元的測速照相機主機搬走，開車逃離現場。

員警發現測速照相機被破壞，主機失竊後，調閱監視器畫面查出戴男涉案，通知到案說明，戴承認有破壞測速照相機機盒鎖頭，搬走主機丟進河中洩憤。

基隆地檢署依供詞及相關事證，認定戴男犯刑法加重竊盜罪、妨害公務罪，從重以加重竊盜罪處斷，提起公訴。

測速 竊盜

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