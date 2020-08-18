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銷售虛擬貨幣獲不起訴處份 6女銷售員捍衛清白

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

林若蕎等6名女子因銷售虛擬貨幣被控詐欺，但案經檢察官偵辦，都已不起訴或判決無罪。她們今現身台中市一家餐廳開記者會，向大眾說明此一事實，並表示，她們只是代為銷售，賺取些微傭金，購買虛擬貨幣的人也都有拿到貨幣，可兌換實品或賺取差價，希望既然案件已經司法過程有了結果，社會能還她們公道。

至於該案一開始有媒體指稱她們利用美色、乳溝和炫富等方式吸引民眾購買，她們一致喊冤，同時也穿上平日銷售虛擬貨幣時的穿著，表示也僅是一般的上班族穿著而已，稱不上有何曝露，至於臉書上有比基尼泳裝的展現，也跟很多人的臉書一樣，並無特殊之處。

從她們6人的不起訴書或判決書可以看出，她們被控曾說會對某些虛擬貨幣會進行炒作，並在「明年」或「一年後」上市，以及以普洱茶做價的虛擬貨幣，在影片上看到的是較高級的，但後來實際取得的是較差等級的等。她們都否認說過會進行炒作，至於上市時間也並未明確講明時間，只是分享自己得到的資訊。而且，虛擬貨幣交易的標的是虛擬貨幣，並非普洱茶，所謂等級之別並不在契約範圍內，不構成詐欺行為。

另外，從購買者和她們的通訊對話亦可知，購買者事實上對虛擬貨幣的交易亦有了解，還希望未來從中能賺一些，證明購買前是經過評過的，並出於其意志，銷售人員並未施以詐術。

律師李學鏞表示，投資有一定風險，民眾應審慎評估、看清內容，才是最好的理財方式；年輕的女性從事業務推廣，也應注意自身安全跟穿著打扮，以避免發生交易糾紛。

林若蕎（右二）等6名女子因銷售虛擬貨幣被控詐欺，但案經檢察官偵辦，都已不起訴或判決無罪。記者黃寅／攝影
林若蕎（右二）等6名女子因銷售虛擬貨幣被控詐欺，但案經檢察官偵辦，都已不起訴或判決無罪。記者黃寅／攝影
6名女子因銷售虛擬貨幣被控詐欺，但案經檢察官偵辦，都已不起訴或判決無罪。記者黃寅／攝影
6名女子因銷售虛擬貨幣被控詐欺，但案經檢察官偵辦，都已不起訴或判決無罪。記者黃寅／攝影

虛擬貨幣 詐欺 比基尼

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