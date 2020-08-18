影／「中國有嘻哈」選秀失利 改行靈骨塔詐騙逾億元

3年前曾到中國參加「中國有嘻哈」選秀失利的鄭姓男子，返台後突發奇想搭配最新時事議題，加上自身優秀口才，以靈骨塔詐騙手法，吸收年輕人加入，專挑年長者下手行騙，得手後便購買名牌包等奢侈品或拍攝被害人遭詐大筆現金照片炫富。新北市永和警方報請檢察官指揮偵辦，日前線逮捕鄭男及同夥共6人到案，警詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

永和警方日前接獲多名被害人報案，指稱遭「靈骨塔類型詐騙」，檢警追查發現35歲鄭姓男子，以假名方式對外自稱「順風公司」、「雲頂公司」、「安生公司」等名義，針對年邁長者下手，先假藉可協助仲介買賣殯葬商品，再向被害人佯稱「買方為大陸企業家，因新冠肺炎疫情需求要大量採購骨灰罐等商品，但因我國法律限制、進出口關稅較高、要求被害人出資補貼」等理由，要被害人出錢投資。

鄭男還會張貼擁有大量金錢的照片，甚至會把鈔票當枕頭睡，或將鈔票塞入自己的褲檔炫富，來吸引被害人加入，集團成員再視個案分別假扮公司主任、課長、專員等不同角色，待被害人投入大筆資金後，再假藉各種理由使交易無法成功，被害人若資金不足，則要求簽立本票借款，事後再拿本票向被害人追討債務，藉此手段多次剝皮，初估不法獲利上億元。

警方從今年5月偵辦迄今，至少已有10名被害人受騙上當，其中單筆最高詐騙金額逾2000萬元，逮捕鄭嫌等6人到案，查扣骨灰罐、偽造鑑定書、名牌包、金飾及使用的賓士車輛等證物，初估該集團詐騙總金額超過1億元，警方呼籲被害人勇於出面指認。

警方呼籲社會大眾，若遇類似詐騙案件可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證，提高警覺，避免受騙上當。

詐騙集團主嫌鄭姓男子3年前曾到中國參加「中國有嘻哈」選秀。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團主嫌鄭姓男子張貼擁有大量金錢的照片，甚至會把鈔票當枕頭睡，或將鈔票塞入自己的褲檔炫富，吸引被害人加入。記者王長鼎／翻攝