男子不滿超速被拍 偷測速相機主機丟基隆河遭訴

新北市戴姓男子不滿開車行經基福公路超速被測速照相機拍下，涉嫌以砂輪機將測速照相機鎖頭破壞後，取出主機丟到基隆河，遭函送法辦，檢方偵查後，依加重竊盜罪起訴戴男。

檢警調查，戴男向友人借車後，開車行經新北市基福公路17公里處時，因超速被測速照相機拍下，友人收到罰單質問戴男，雙方發生爭執，戴男因而心生不滿。

基隆地檢署起訴書指出，戴男5月2日凌晨4時許開車到這處測速照相機，持榔頭敲打測速照相機機盒鎖頭，因發現無法破壞而作罷返家。未料，戴男隔天凌晨3時許再度開車抵達現場，這次改以砂輪機將測速照相機機盒鎖頭切開，拔掉電線後取走主機，隨即開車逃離現場。

全案經警方調閱附近店家監視器循線追查後，通知戴男到案說明，戴男坦承犯行，供稱測速照相機的主機已丟到基隆河，警方訊後將戴男函送法辦。檢方偵查後，認定戴男涉犯妨害職務上掌管物品罪及加重竊盜罪，建請法院依法從重加重竊盜罪論處，並追徵測速照相機主機新台幣3萬5000元價額。