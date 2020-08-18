納骨塔弊案！伸港鄉長判11年 鄉代會主席判9年

彰化縣伸港鄉長曾煥彰涉及伸港鄉第三納骨塔工程弊案，彰化地方法院依共同經辦公用工程收取回扣罪判處曾煥彰11年徒刑，一審判決後，曾煥彰鄉長之職將被解職。 圖／翻攝自曾煥彰臉書 彰化縣伸港鄉長曾煥彰及鄉代會主席林其瑞涉及伸港鄉第三納骨塔工程弊案，兩人涉嫌向二名承攬廠商收取近1400萬元回扣。彰化地方法院今天宣判，依共同經辦公用工程收取回扣罪判處曾煥彰11年徒刑，林其瑞9年徒刑，犯罪所得需沒收，一審判決後，曾煥彰鄉長職務將被停職。

伸港鄉公所2016年辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程招標案時，曾煥彰、林其瑞涉嫌透過王姓白手套，內定台中市謝姓建築師男子負責設計監造、邱姓廠商承攬新建工程，並由謝、邱兩人自行勾選對自己有利的外聘評選委員，內聘評選委員則由曾煥彰決定。

工程最後由謝男以192萬4000元、邱男4733萬元得標，2人原本談妥給曾煥彰、林其瑞工程款的15%為回扣，但曾和林要求回扣提高到30%，從900萬元提高到1400萬元。

最後曾煥彰分得800萬元，林其瑞分得600萬元，林其瑞再給白手套王男30萬元。第二年即有人向廉政署檢舉廠商涉嫌向鄉公所和代表會相關人員行賄，彰化地檢署檢察官指揮廉政署和調查局開始展開調查，去年3月展開搜索、拘提，最後收押，5月即將兩人起訴，不過兩人目前已交保。

彰化地方法院下午宣判，曾煥彰犯共同經辦公用工程收取回扣罪共判刑11年，褫奪公權7年，犯罪所得828萬多元需沒收，林其瑞判刑9年，褫奪公權5年，犯罪所得570萬元需沒收。