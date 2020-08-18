康友爆掏空案董事長人間蒸發 炒股盤商今遭羈押禁見！

康友董事長黃文烈下落不明。圖／聯合報系資料照片 曾是生技股「股王」康友-KY（6452）的董事長黃文烈失聯，而爆出掏空弊案，檢方追查發現康友的大陸孫公司「六安華源製藥」營運不佳，昨搜索約談會計師施景彬、江明南、康友楊姓、劉姓員工、炒作康友股價的盤商黃耀弘，今清晨依證交法操縱股價罪向法院聲押禁見黃耀弘，台北地方法院今裁定羈押禁見。

疫苗大廠「康友製藥控股有限公司」是大陸第六大疫苗、輸液廠，而董事長黃文烈至今下落不明，外傳人在新加坡，檢方也已開立拘票，若拘不到人將發布通緝並撤銷護照，透過司法互助緝捕。

康友因財務人員相繼惡意離職且無交接工作，無法覓得適當的會計師事務所簽證，因此無法公告申報今年第二季財務報告，證交所宣布自今日起停止上市有價證券買賣。

檢調獲報，康友位於大陸安徽的百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，自2018年間起營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸一筆7億元資金。

黃文烈的私人公司「廈門協力集團」、「廈門奔馬集團」積欠大陸中信銀廈門分行龐大債務，他以協力公司名義向大陸贛州銀行廈門分行借款，卻用六安的設備做擔保品，讓康友背債，涉證交法特別背信罪。

康友今年8月9日召開臨時董事會，決議委請國際性具有跨境查核經驗的會計師事務所進行專案查核，並派人至六安華源製藥實地調查，卻發現六安早已人去樓空。隔日，康友臨時宣布開記者會，正式對外公告黃文烈8月初已失聯。

檢調追查，康友及六安前年至今年5月財報未揭露營運問題，顯示仍有營收並與康友資金往來；六安在2016年至隔年間因「生產銷售劣藥」被六安市藥監局開罰近新台幣20萬元，當年度財報未揭露，均涉財報不實。

檢調昨搜索康友內黃的辦公室及其住處，查扣經會計師查核簽證的財務報表，並帶回會計師施景彬、江明南及康友楊姓、劉姓員工、黃耀弘等人漏夜偵訊，複訊後，認為黃涉犯重罪，且有串、滅證之虞，向台北地院聲押禁見。