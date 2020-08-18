朋友合資刮出300萬頭獎 夫妻A走被告侵占才吐出來

黃姓夫妻和4名朋友集資玩刮刮樂，刮中了300萬頭獎，夫妻倆卻侵吞，吃上侵占罪。圖／聯合報系資料照片 黃姓夫妻前年除夕到五股張姓友人家聚會，張的蘇姓女友提議「集資來買刮刮樂」，在場6人湊了9700元，蘇女收了錢後和黃妻一起到彩券行購買，其中黃妻刮出頭獎300萬元。6人討論由出資金額最高的黃姓夫妻先保管，等到銀行開工後再兌獎，詎料兩人侵吞。高等法院依侵占罪判黃姓夫妻各6月、5月徒刑，得易科罰金，其中黃妻緩刑2年。

黃姓男子在餐廳工作，和和吳姓妻子育有3名子女。黃曾因不能安全駕駛罪遭台北地院判刑2月，去年間又因違反保護令罪被北院判2月刑。

黃姓夫妻2018年2月15日到張姓友人家聚會，新年期間朋友們吆喝買刮刮樂，中了300萬元頭獎。黃妻當年2月23日早上到中國信託銀行兌獎，扣掉所得稅後實領240萬元，接著便匯入自己的帳戶內。

若依出資比例計算，黃只可以分到其中的118萬7629元，但他們卻將其他4名朋友該分得的121萬2371元侵吞。張等4人不滿，向台北市警中山分局報案，檢方偵查後起訴夫妻倆。

高院開庭期間，黃姓夫妻自白犯行，也與4名友人和解、依和解條件履行付款136萬元，已無犯罪所得。高院認為黃妻沒有前科，是「一時失慮」犯錯，張等人也撤回告訴狀，因此宣告緩刑2年；但黃因是累犯，不符合緩刑要件。