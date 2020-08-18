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林郭文艷告「總統表哥」敗訴 法院：大同應受公眾檢驗

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

林郭文艷。圖／聯合報系資料照片
林郭文艷。圖／聯合報系資料照片
大同公司董事長林郭文艷不滿有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥爭取經營權，接受媒體採訪、開記者會、發聲明書指她「荒腔走板」、「項莊舞劍，意在沛公」等，自訴誹謗、加重誹謗、妨害信用罪嫌，台北地方法院判王無罪，可上訴。

大同公司經營權爆公司派、市場派之爭，雙方官司不斷，針對王光祥受訪言論，大同公司先前已對王光祥自訴誹謗等罪，高院判王無罪確定，此案為林郭文艷個人提告。

林郭文艷提告主張，大同公司旗下有中華映管、綠能科技、福華電子等公司，以電子工業為業務核心，版圖跨半導體、通路、營造及貿易，是台灣百年本土企業，也是台灣國或代名詞，而公司集團下有眾多資產，其中土地開發效益是被外界最為看好的資產，外界覬覦公司經營權已久，不乏以貶抑大同公司和經營團隊信譽的方式謀圖經營權。

林郭文艷主張，王光祥2018、2019年間指控大同公司處分資產內情不單純，是「項莊舞劍，意在沛公」，也指她無法專業經營大同公司，淪為「口水治理公司」；另說「華映和綠能爆出財務危機，是想嚇跑市場派股東」、「大同不做好公司治理，這次最大目的是打假球」等。

林郭文艷再控王光祥批她「荒腔走板」、「公司打假球欺騙股東」、「幕後黑幕重重」、「大同經營層決定直接賣土地，是『不恰當』的」等語，有加重誹謗、妨害信用等意圖。

王光祥否認犯行，指他從未說過「項莊舞劍，意在沛公」、「幕後黑幕重重」、「無異將黃金當廢鐵賣」、「股東不能讓持股僅7％都不到，且非房地產開發專業之大同公司董事會一意孤行」等話。

律師也替王辯護稱，王的指述均有大同公司發布的公告、財務報表為憑，沒有虛捏情事，是出於善意的意見表達，目的在保護大同公司所有股東權益、利益。

法院認為，王光祥在記者會上未說「林郭文艷荒腔走板」，僅有記者會背板出現，難認是王陳述的內容；另「項莊舞劍，意在沛公」是媒體整理的受訪內容，難以認定是王的言論。

再者，大同公司是上市公司，掌握較多資源，應受公眾檢驗，且公司經營對股東權益影響重大，企業是否健全營運也是具高度公共性可受公評之事。

判決指出，王的言論針對公司經營、處分資產的做法，而對林郭文艷批判評論，是對可受公評之事發表意見，不是已毀損名譽為目的，判王無罪。

王光祥。圖／聯合報系資料照片
王光祥。圖／聯合報系資料照片

記者會 信用 房地產

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