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羈押後首度遭提訊 蘇震清新髮型曝光
台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，今天首度提訊在押的立委蘇震清。與前次曝光相比，蘇震清的頭髮顯然短了許多，且因為戴上口罩，一度讓媒體認不出來。
另方面，北檢今天上午提訊在押的立委陳超明，以及涉嫌行賄的前太流公司負責人李恆隆，持續比對行收賄細節。
檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年起透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。
北檢日前指揮調查局兵分65路搜索，並約談63人到案，訊後聲押李恆隆、郭克銘、蘇震清、廖國棟、陳超明等人獲准。
檢調查出，蘇震清疑收受李恆隆賄款逾新台幣2000萬元，陳超明則疑似收賄100萬元，但蘇震清辯稱是借貸關係，陳超明否認犯行，辯稱都是辦公室主任梁文一所為。
北檢上週起密集提訊李恆隆、郭克銘等人，清查行賄細節，今天則首度提訊陳超明、蘇震清，進一步釐清案情。
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