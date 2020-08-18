清潔隊員1人做2份工詐領加班費 自首認錯法院諭知免刑

台北市吳姓清潔隊員因家中經濟壓力大，得知杜姓同事因身體狀況無意願加班後，1人做2份工，領2份加班費，共詐領9次加班費，溢領1萬餘元，最後2人自首主動繳回犯罪所得。士林地方法院日前審結，考量犯罪情節，諭知免刑，以勵自新。

吳男擔任士林區清潔隊蘭雅分隊員近9年，杜男則是在分隊服務超過12年，負責夜間垃圾車定時定點收運、廚餘及資源回收物品等業務，清潔分隊長核定每周三、周日，以2人一組、每次加班4小時，加派隊員清運轄內的行人專用潔箱。

判決指出，吳因有家中經濟壓力，得知杜因為眼睛疾病無意願加班，提出兩人同組執勤時，由吳1人出勤打2人卡並完成工作，事後杜再撥加班費給吳。兩人以此模式詐領9次加班費，每次1162元，共向環保局溢領1萬0458元，最後他們得知其他分隊清潔隊員詐領加辦費遭革職新聞，向分隊長自首，全案由廉政署調查後，士林地檢署依貪汙罪嫌起訴。

辯護人稱，二人在清潔隊擔任清潔工，與清潔隊簽訂勞動契約，適用勞基法，並非刑法規定公務員，無貪汙治罪條例適用。合議庭認為，二人是北市府環保局編制職員，服務於地方自治團體所屬機關具有法定權限的公務員，且符合刑法公務員身分。