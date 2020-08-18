嘉義縣前議員王焜玄賄選案 關鍵證人說詞反覆

嘉義縣前議員王焜玄賄選案，一審認他犯賄選交付賄賂罪判刑4年，不服上訴二審，台南高分院今天訊問蕭姓男子也是關鍵證人之一，蕭表示，選前王與劉姓男子兩度拜訪他，第二次造訪時問紫雲村12、13鄰有幾票，他回答「129票」，兩人離開他家1、2小時後，劉拿了12萬9000元前來。王否認賄選，認蕭支持對象不明，沒有統計票數及買票等情節。

蕭在調查局、檢方及一、二審審理時，說法反覆，多次推稱時間久遠，且上了年紀，對相關細節記不清楚了，也令檢辯很頭疼。王的辯護人更主張，蕭當時遭羈押後，內心恐慌，為求交保所做陳述，不具證據能力。

然而，檢方偵訊時，蕭提及王、劉兩人二度上門，問紫雲村12、13鄰有幾票？蕭回答「129票」，王聽到了說「還是不要了」，蕭表示12鄰部分已拜託叔父了，王回答「既然說那就好」。合議庭追問這兩句話含意，蕭不但語焉不詳，直說王「沒說要買票」，審判長反問「會不會覺得你回答129票，在吹牛、灌水？」，蕭說「也有可能」。

因此，合議庭決定當時勘查筆錄外，函詢嘉義縣選委會有關竹崎鄉紫雲村12、13鄰選舉人數，釐清蕭的說詞。