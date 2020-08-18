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也推修復式司法？ 司法院：官方不宜介入過深

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

法務部推動修復式司法多年，司法院日前也召開「刑事審判中轉介修復式司法研商會議」，研商修復式司法議題。資料照片。記者王宏舜／攝影
法務部推動修復式司法多年，司法院日前也召開「刑事審判中轉介修復式司法研商會議」，研商修復式司法議題。資料照片。記者王宏舜／攝影

「修復式司法」是提供與犯罪有關的當事人對話的機會，用以表達自己感受，修復犯罪造成的傷害，關注療癒創傷，與傳統的「懲罰」有別。法務部推行多年，理念聚焦尋求真相、道歉、撫慰、負責和復原中伸張正義，而刑事訴訟法第271條之4第1項新增相關條文，司法院日前也召開會議研商，但也強調官方應中立、不宜介入過深。

司法院發言人張永宏表示，在偵查階段，被害人可能過於氣憤，而被告也可能未預料到會受刑罰處罰，推動修復式司法往往「時機不對」，審判中推行，或許雙方較可冷靜下來思考。張也提醒，修復式司法的目的不是只有金錢賠償，有的被害人在乎的並不是錢，就算是拿到錢也無法消除心中怒火，被告能要思考用其他的方式彌補。

張舉例，有些被害遺屬失去至親、家中經濟崩盤，有些有能力的被告則提供他們工作的機會來彌補，這類的補償不是「一次性」的，也看得到誠意。張認為，如何及早結束訴訟程序，對各方來說都是最好的一步。

司法院日前召開「刑事審判中轉介修復式司法研商會議」，由刑事廳廳長彭幸鳴主持，邀各機關、團體、專家與實務工作者共同討論法院在轉介程序的定位議題，包括法院是要扮演積極參與或單純派案的角色？與原案件及量刑程序的關係？

與會成員認為，國家參與程度深淺一直是各國創建制度時的爭議問題，如果規範密度過高，恐會侷限將來發展的可能性；而法務部最初創建偵查中修復式司法系統時，還沒有轉介資源可供運用，須由國家承擔大部分工作，包括開辦培訓課程，並由各地檢署直接遴聘促進者及督導。

今日時空已有不同，與會者認為修復式司法可以更本土、前瞻、長遠規劃，但官方應該保持中立，不能介入過深，如不得不由官方主導，管理運作宜與偵查及審判業務分離。司法院表示，官方保持中立、避免過度介入，可避免應負責審判工作的法官以「修復式司法」為由而拖延審判。

在轉介案件時，應有專人負責，尤於家庭暴力及性侵害案件，涉及權力不對等和被害人安全，必須特別注意；重大矚目案件的轉介，應由犯罪被害人保護團體探詢被害人意願，避免二度傷害。

此外，依人之常情，被告有求處輕刑的心態，但這又牽涉到量刑，與會者認為不宜一概拒絕轉介。修復式司法的重點在於使當事人有機會對話，開展關係修復的可能，能否達成協議，只是附帶的成果。

司法院

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