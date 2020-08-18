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影／熱門巧手美髮師竟是失聯移工 移民署上門客人驚呆

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲情資，在永康區一處鐵皮屋常有多名外籍移工頻繁出入，專勤隊會同市政府勞工局前往稽查，赫然發現1名女性失聯移工竟開起美髮店，專勤隊員上門時，正在為客人整燙頭髮。

這名越南籍女性失聯移工「阿和」行徑大膽，民國106年在台南擔任監護工，期滿返國再申請來台工作，因熟悉台南永康區環境，一來台就未依約與前往接機的台灣仲介聯絡，不知去向。

「阿和」因在越南學習過美髮技術，於是動起腦筋，與男友在永康區租1處貨櫃屋經營起美髮店生意，店內生財工具一應俱全，染、燙收費也比照市價行情，由於鄰近工業區，許多移工都會上門光顧，尤其是例假日，因此也大賺美髮財。

阿和說，平常一天洗頭及剪髮收入約1千至2千元不等，如加上染髮、燙髮等其他服務，收入更是加倍。

專勤隊人員上門時，她正幫1名女性客人做燙髮前處理，該女子一頭上了藥劑的濕髮，不知如何是好，表示根本不知道「阿和」是失聯移工，只是透過朋友介紹，「阿和」技術好，是「巧手美髮師」，且已期約預付燙髮費用3千元，面對該名客人指認，「阿和」當場啞口無言。專勤隊帶回訊問後，依法解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。

台南市專勤隊長李建雄呼籲，部分外籍人士為追求金錢利益，不惜觸犯法令，呼籲不要抱持僥倖心態以身試法，一旦查獲，不但無法繼續在台工作，且面臨被遣返的命運，未來也將被管制不得入台。移民署將持續會同相關單位加強查察，也歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同保障合法、打擊不法。

熱門巧手美髮師「阿和」是失聯移工 ，移民署上門抓人客人驚呆。圖／台南市專勤隊提供
熱門巧手美髮師「阿和」是失聯移工 ，移民署上門抓人客人驚呆。圖／台南市專勤隊提供
熱門巧手美髮師「阿和」是失聯移工 ，移民署上門抓人客人驚呆。圖／台南市專勤隊提供
熱門巧手美髮師「阿和」是失聯移工 ，移民署上門抓人客人驚呆。圖／台南市專勤隊提供

移工 移民署 越南

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