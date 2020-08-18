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洗劫9旬老婦害命 更一審3嫌剩1人判無期徒刑

中央社 / 台北18日電

9旬李姓老婦和女兒遭房客夥同友人洗劫財物，李婦遭綑綁窒息死亡，女兒獲救，一、二審判3嫌無期徒刑。高院更一審今依強盜殺人罪判張宥和無期徒刑，另2名嫌犯判12年、11年徒刑。

張宥和、彭奕皓今天出庭聆判，還押時面對媒體提問，不發一語。

台灣高等法院新聞資料指出，林昆鋒寄居李姓母女新北市新莊區家中10餘年，因缺錢花用且不滿常被懷疑偷錢，民國107年7月24日與張宥和、彭奕皓謀議，以餵食安眠藥後進行綑綁再行搜刮財物方式強盜李姓母女。

107年7月26日，林昆鋒讓李姓母女服下安眠藥，等李姓母女昏睡後，以手機聯絡張男、彭男入內，再以童軍繩綑綁固定李姓母女，並以毛巾、膠帶封住嘴巴，搜刮財物得手現金新台幣2萬2000元、提款卡、金戒指等財物。

張宥和犯案期間，因遭一度甦醒的李姓老婦辱罵而心生不悅，將綑綁李姓老婦頸部的童軍繩纏繞拉緊，並以膠帶纏繞，再以手摀住女方嘴巴，導致她因頸部、嘴巴遭外力壓迫，引起阻斷頸部血管而缺氧窒息死亡；老婦女兒經送醫治療倖免於死。

一審的新北地方法院及二審的台灣高等法院均認定3嫌構成強盜殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

全案經上訴，三審最高法院撤銷發回，由高院更一審審理今天宣判，認定林昆鋒、彭奕皓犯行構成加重強盜罪，張宥和則構成強盜殺人罪。

更一審指出，張宥和也曾住過被害人李姓母女住處，僅因缺錢花用、欠債等，受林昆鋒邀約，即夥同彭奕皓策劃本件強盜犯行，並且因追問提款卡密碼過程中，遭李姓老婦辱罵，以綑綁、纏繞頸部及摀住嘴巴等，導致李姓老婦死亡結果。

更一審考量，張宥和犯後就殺害李姓老婦部分否認犯罪，審理期間當庭對家屬道歉並表示後悔，雖家屬不接受等，判他無期徒刑，褫奪公權終身；林昆鋒在本案結夥強盜犯行中居於主導角色、彭奕皓為累犯，分別判處12年、11年徒刑。全案可上訴。

強盜 殺人

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