至百貨公司購物重摔求償 二審以他告錯對象判敗訴

趙男3年前到中友百貨購物，指控稱手扶梯故障，致他重摔受傷，請求損害賠償， 要求李琦玲（中友百貨董事長）賠償149萬元，台中高分院以李琦玲並非營業的經營主體，不是企業經營者，不屬於消費者保護法所規範的對象，判決趙男販訴。全案定讞。

二審合議庭以所謂「企業經營者」，「依規定：指以設計、生產、製造、輸入、經銷商品或提供服務為營業者。解釋上得為公司、合夥或其他型態之團體組織」。趙男求償的對象為中友百貨公司，而不是李琦玲。

趙男表示，他於2017年5月28日前往中友百貨購物，搭乘手扶梯時，因手扶梯故障，導致他連續兩次重摔，身體多處挫傷，右手因此遺留嚴重後遺症，致他於同年度舉行的國家考試因右手無法出力寫字作答而未能錄取，原告未能成為公務人員，工作損失無法衡量。

趙男並稱因手部無力無法寫作打字，受有勞動能力的損失。他受此不法侵害，至今尚在治療中，無法入睡，身心遭受痛苦。依民法侵權行為、消費者保護法第7條規定，請求醫醫療費及慰撫金，合計新台幣149萬元。

中友百貨辯稱，趙男案發當日向服務台人員表示他搭乘手扶梯跌倒受傷，該公司隨即派員到場處理，經護理師檢視傷勢，發現趙左小腿脛骨、左膝蓋及右手手背輕微挫傷，立即給予傷口處理並簡易包紮，並陪同原告前往醫院就診，經醫師X光檢查評估趙的骨頭並未受傷，並開立藥膏囑其塗抹於患部即可，事後中友百貨服務人員仍主動持續關心趙的傷勢。

趙男向台中地方檢察署對中友百貨提起業務過失傷害告訴，業者皆獲不起訴處分。此外，中友百貨將全館手扶梯委由專業廠商每月定期進行保養維修，手扶梯之安全檢查，皆符合法規範。

一審法官勘驗趙男搭乘手扶梯之監視錄影畫面，見一名穿著短袖背心之男子，踏上手扶梯後往上步行數階時往前跌到，約2至3秒後再爬起，手扶梯則繼續往上行進，該人當時雙手都拿著物品，未手握手扶梯。

依勘驗內容而言，並未見趙男跌倒當時，手扶梯確有故障或嚴重抖動之情形，而其後隨即搭乘同一扶梯之其他乘客，亦無異狀，平穩且安全的抵達4樓。則除趙男主張因手扶梯梯故障致他跌倒外，並無其他證據足以證明他跌倒時，手扶梯因故障而有嚴重抖動事實，應予駁回。趙男不服，上訴二審。

台中高分院以從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法。

企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。消費者保護法所規範之對象應為「企業經營者」。所謂「企業經營者」，「依同法規定：指以設計、生產、製造、輸入、經銷商品或提供服務為營業者。解釋上得為公司、合夥或其他型態之團體組織。