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翁重鈞告蔡易餘影射有特權 去年誹謗判賠20萬這次無罪
立委翁重鈞日前對立委蔡易餘提出妨害名譽自訴案，認為蔡去年向記者發表聲明，指翁曾透過職權協助家族玉豐糧食公司，取得糧食局白米封裝機等設備，影射翁利用關係取得標案、賺暴利，所言與事實不符、涉及加重誹謗，嘉義地方法院認為蔡言論是對可受公平公益作評論，判決無罪、翁可上訴。
翁重鈞表示，尚未收到法院判決書，不清楚判決文內容，待收到判決書後將和律師討論是否上訴。
判決書指出，翁和蔡都任立委，兩人身分都具有審核法規、議定行政機關預算、揭露國家事務弊端職權，因此蔡有揭弊職責，翁也應受到公眾適當監督及檢視。
翁的家族事業取得公家米糧業務有媒體資料，為不爭事實。蔡於言論中質疑，翁家族公司並非全然符合投標資格，能獨攬軍糧業務長達數10年，提出質疑、監督應屬合理。
另蔡易餘指翁家族在「 二氧化碳密封包裝米」，24年賺2億4000萬，經查證105至108年度，收購稻穀手續費、加工費、保管費、包裝費，合計每年約1000餘萬元，言論陳述有依據，難認有惡意誇大、不實情形。綜合以上所述，判決蔡易餘無罪。
本自訴案前，翁重鈞曾因不滿蔡易餘指他家族經營玉豐公司特權承辦軍糧，累積獲利11億元案，翁認為名譽受損，提告求償200萬元精神慰撫金及登報道歉，台北地院去年4月認定蔡易餘未查證、提出證據不足，須賠20萬元。
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