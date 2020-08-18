與國中生小女友嘿咻5次 男認罪並賠償獲緩刑

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聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆市斐姓男子與未滿14歲的國中女生交往，兩人發生5次性行為，被檢方依妨害性自主罪嫌起訴。基隆地院審理時，斐男承認犯行並同意賠償12萬元，與被害少女及其父親和解。法官審結，認定斐男犯5罪各判刑1年6月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，裴男去年3月間與當時就讀國中的女學生交往，成為男女朋友。斐男明知被害少女未滿14歲，仍於去年3月中旬到4月10日間，在住處與被害少女先後發生5次性交行為。

警方接獲少女父親報案，通知斐男接受偵詢後送辦。基隆地檢署偵結，依妨害性自主罪嫌將斐起訴。刑法227條第1項規定，對於未滿14歲男女為性交者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

法院審理時，斐男自述父母離婚，從國小的時候就開始工作賺錢，15歲的時候爸爸跟他「借錢」，他不借就被趕出家門，獨立出來居住。2015年進部隊當志願役，2017年退伍後在科技園區維修機器，月薪5、6萬，現在做板模工，日薪1300到1400元，有做才有算錢。

斐男供稱，他有收到檢方起訴書，也看過了，承認與被害少女發生5次性行為，希望法官給他緩刑的機會。法官以斐的供詞與被害少女證述情節大致相符，並有被害少女驗傷資料及檢警偵辦文件，應定斐男犯行。

法官指出，未滿14歲被害少女對於男女兩性關係，仍處於懵懂狀態，斐男未能克制自身情慾，與性自主能力及判斷能力尚未成熟少女性交，對少女身體及心理均造成負面影響。少女難確實理解性交意義，無承諾性交能力，即便非違反少女意願，斐男仍無法免除罪責。

法官以斐男認罪及分24期，每期5000元，賠償12萬元與少女及其父親和解等情狀，依刑法減刑，5罪各判1年6月，應執行有期徒刑2年，並宣告緩刑3年。

斐男與未滿14歲的國中女生交往發生5次性行為，法院審理時認罪並同意賠償，被判應執行有期徒刑2年，緩刑3年。記者邱瑞杰／攝影
斐男與未滿14歲的國中女生交往發生5次性行為，法院審理時認罪並同意賠償，被判應執行有期徒刑2年，緩刑3年。記者邱瑞杰／攝影

性行為 妨害性自主

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