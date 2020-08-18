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馬來西亞ANB&M101吸金案 北檢追加起訴高階上線等4人
「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，2017年7月起向民眾謊稱投資馬來西亞房地產，年報酬率高達348％，並架設「WoPay」網站供轉帳，吸金逾1.3億元。台北地檢署去年依違反銀行法起訴主嫌張弘毅、李牧耘等5人，持續調查後今追加起訴孟淑蓁等4人。
檢警調查，張弘毅、李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作，張是集團在台負責人，具金融科技（fintech）背景的李是集團帳房。
集團除透過OBU帳戶轉移資金至海外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人，為擴大業務及吸引民眾投資，委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便親自管理集團投資人帳務。
ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產，以每單位200元至1萬元美金邀人投資，誆稱年報酬率高達348％。
檢警查出，集團自2017年7月開始運作至2018年3月間，在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，並利用境外OBU帳戶移轉資金，將資金匯往高全祿設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。
有160多名投資人提告，檢警估計該集團吸金逾1.3億元，卻未實際投資馬來西亞房地產。檢方調查後，去年7月10日依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴李牧耘、張弘毅、陳鴻國、沈允中、高全祿等5人。
檢警追查，孟淑蓁、李詠宸、周德芳、楊博翔等4人分別創設臉書群組、召開小型說明會拉下線投資，吸金共1000多萬元，今依法起訴，另宋姓男子僅負責訂購飛往馬來西亞的機票，依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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