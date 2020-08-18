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開立不實發票三年逃漏稅1200萬元 品榮行銷負責人遭訴
品榮行銷公司陳姓負責人被控自2016年至前年，虛報親友為人頭員工、開立不實發票漏報營業稅，因此公司每年度少繳約400萬元。台北地檢署調查後，今依商業會計法、稅捐稽徵法、行使業務上登載不實文書罪起訴陳、潘姓女會計、吳姓金主。
檢調調查，品榮行銷鎖定在台的外籍移工、配偶市場，透過臉書社團、LINE群組販售低階手機，買家可去便利商店刷條碼付款，而賣家再支付些許手續費；為求如實付款，讓買家簽本票以分期付款，若後續收不到款項則向法院聲請本票裁定，以強制執行。
2016年、2017年、2018年間，陳姓負責人將親友登記為員工，並虛報員工薪資及個人資料，以便為他們保勞健保，他還製作不實發票，低報公司出售的手機數量，以降低每兩個月一期的營業稅，讓公司每年度少繳約300萬元至400萬元。
檢方查出，吳姓金主是陳男的舅舅，有出借款項投入公司，並參與公司經營。檢方認為，若是消極不開發票逃漏營業稅，僅構成行政罰，實務上並不會有刑事責任，但陳等人是故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐，今依違反稅捐稽徵法等罪起訴陳男等3人。
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