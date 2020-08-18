開立不實發票三年逃漏稅1200萬元 品榮行銷負責人遭訴

2018年8月1日，在原住民族委員會主辦、蔡英文總統出席的「南島民族論壇」上，原民會所屬的「原住民族文化發展中心」舞團，在未告知阿美族奇美部落、也未取得同意的情況下，表演了奇美部落的Pawali——勇士（Ciopihay）舞蹈及歌曲，外界常稱「勇士舞」——和Kahahayan送靈祭歌。另外，不屬於奇美部落勇士（Ciopihay）階級的舞者們，還身穿Ciopihay階級的服飾進行表演。

2020-08-18 09:54