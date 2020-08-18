偷腥男火燒情婦害毀容 更一審才減刑他就想交保

已婚的曾姓男子因不滿羅姓女友(51歲)不接電話，朝她潑汽油、丟燃燒的樹枝，造成對方毀容，不僅耳朵不見、嘴巴萎縮，手指也截肢。曾男作案逃亡多天後投案，但否認犯行，一、二審認為他手段殘忍，依殺人未遂罪判12年徒刑，最高法院撤銷、發回。高院更一審今改判曾9年徒刑。

曾男在大溪有塊地，鐵皮屋裡供人賭博，羅婦傳抽頭費；羅婦自身經營制服酒店，兩人同居時，曾妻曾抓姦。曾男曾向羅婦借款1000萬元，在歸還後又借了200萬。檢、警調查，2017年雙十節下午2點多，曾和羅婦起口角，拿汽油潑她，再丟已經著火的樹枝，大火瞬間引燃，羅婦被燒成火球，全身70%二、三度燒燙傷，雖撿回一命但耳朵燒壞、鼻子堵塞、嘴巴萎縮，手指多處截肢。

羅婦說，她因沒接到電話，返回時曾浩喬不斷罵她「爛女人」，並說「乾脆把你潑死，錢就不用還了」。

曾在高院前審開庭時稱，當天早上有人來鐵皮屋賭博，但女友卻不知跑去哪，沒人收抽頭費，他因「不善交際」拉不下臉收錢，她卻到下午2點才回來，兩人口角。曾說，他習慣在早上打掃，會燒樹葉做堆肥，而女友的脾氣也很火爆，當時穿著高跟涼鞋的她就站在火堆旁，嗆「你把我燒死好了」，接著拿起1桶汽油往頭上淋下去，瞬間就起火。

曾男說，羅婦自潑汽油後，「砰」一聲如電光石火，實在是「太可怕了」，但他認為不是他做的，便躲了起來，在找到律師後才去投案。

最高法院認為曾供稱案發地點有3桶汽油，但警、消的報告只說現場有1桶，而且是擺在廚房外側，原審沒說明曾與羅婦拉扯的汽油桶是哪一桶，影響事實確定，因此撤銷、發回更審。

更一審表示，審理期間，曾已與羅婦和解，賠償800萬元，羅婦也表示願原諒，考量曾讓羅婦「身形盡毀」、火燒場景是她揮之不去的夢魘，殘忍的手段應處9年徒刑懲儆。高院更一審今宣判，曾未到庭聽判，律師聽聞曾遭處9年徒刑，詢問審判長「已經羈押3年了，可以交保嗎？」審判長回「請具狀來，合議庭會斟酌」。