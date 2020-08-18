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因為動手勒死老阿嬤 3人結夥強盜只有他判無期

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子林昆鋒欠債，前年7月夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。一、二審依強盜殺人罪判3人無期徒刑，褫奪公權終身，但最高法院認為調查不備，撤銷、發回。台灣高等法院更一審今依加重強盜罪判林、彭各12、11年徒刑，張維持無期徒刑。

36歲的林昆鋒原本居無定所，後來因在宮廟當乩童，結識了李婦的兒子，被安排與李婦同住。林與李婦同住長達12年，對外也以祖孫相稱，但2018年年初起，他因欠債頻頻向李婦借錢，曾私吞對方要繳牌照稅的7千元現金，甚至還偷錢，雙方多次爭吵。　

林昆鋒計畫下藥迷昏李婦母女，前年7月24日與彭奕皓、張宥和分頭購買安眠藥和童軍繩，7月26日動手，還以「開始餵奶」當行動代號。林先誆稱安眠藥是「顧肝、顧腎的」，騙李姓母女服用，她們藥效發作昏睡後，再通知彭、張到場，以童軍繩、膠帶綁住母女。　

林等3人在李婦家搜刮了上萬元現金和金飾玉品，又痛毆李婦女兒逼問提款卡密碼。林見李女不說，先行離開現場，彭、張則繼續翻找其他提款卡、拷問密碼，直到李婦兒子晚間7時敲門，兩人才反鎖大門，從陽台鐵窗逃逸。　

新北地院審理時，林等人辯稱不知李婦為什麼會死掉，法院認為他們餵食李婦母女安眠藥、綑綁，有殺人的不確定故意。高院前審認為，一審就李女部分認3人僅犯「強盜」罪、有殺人故意，此部分檢察官上訴有理，因此撤銷改判，但仍是無期徒刑。

案經上訴，最高法院撤銷、發回高院更審。更一審今宣判時，林昆鋒未到庭，不過他的罪名從「強盜殺人罪」改成加重強盜，刑期減為12年徒刑；另一名共犯彭奕皓聽到無期徒刑被撤銷，略帶興奮地確認「是11年嗎？」

張宥和曾承認動手毆打、拉緊繩子，並表示想脫罪才卸責給林昆鋒、彭奕皓，高院更一審今仍依強盜殺人罪處他無期徒刑。

台灣高等法院更一審依強盜殺人罪判張宥和（左）無期徒刑，共犯彭奕皓則依加重強盜罪處11年徒刑。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院更一審依強盜殺人罪判張宥和（左）無期徒刑，共犯彭奕皓則依加重強盜罪處11年徒刑。記者王宏舜／攝影
男子林昆鋒2018年夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。高院更一審依加重強盜罪判林12年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子林昆鋒2018年夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。高院更一審依加重強盜罪判林12年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

強盜 殺人

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