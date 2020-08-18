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為省電竟找水電工倒撥電表 宴會館負責人遭判3月
詹姓男子在新竹地區經營宴會館，為節省電費開支，今年1月竟私下僱用水電工破壞宴會館電表，將裡面計量齒輪組的蝸桿倒撥，藉此竊電，最後遭台電人員發現，與警方前往宴會館稽查，全案才曝光；新竹地院審理終結，依竊盜罪判詹有其徒刑3月。
經查，詹男是新竹地區宴會館負責人，為圖減省應繳納的電費支出，竟找來水電工於今年1月8日上午持工具前往宴會館，將台電電表具有文書性質封印鎖破壞後，移除同字封印鉛塊，再將電表內計量齒輪組的蝸桿倒撥，使電表計度功能失準，竊取電能。
之後，台電人員到宴會館例行抄表時，發現電表出現指數倒撥情形，因此找來警方一同到宴會館稽查，當場查扣電表3具、封印鎖6個。
警詢時，詹男辯稱自己沒竊電，不知道為何遭稽查的電表出現指數倒轉情形。台電人員則稱，今年抄表的電度指出應比去年多，但抄表人員於今年1月8日上午抄表時發現，該電表的電度指出卻比去年少，顯然異常，才前去稽查，並發現電表確有被改動過。
法官認，詹男為節省電費支出，不用正常節能方式省電，反竊電造成台電財產損失，考量詹犯後已與台電達成民事和解，願賠償70萬9997元，對其損害已有彌補，審酌依竊盜罪判詹有其徒刑3月，易科罰金9萬元。
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